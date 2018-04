Další fotky i705 - Bluetooth pero a další aktuality

Palm i705 - další fotografie, rezervace i rozpaky...

Za pomoci úniku informací z firmy Staples se na včerejším internetu objevilo několik fotografií připravovaného bezdrátového modelu firmy Palm, Inc. i705. Fotografie bohužel dosvědčují nepříliš vyvedený design (do poslední chvíle jsem věřil, že dříve publikované fotografie byly ještě prototypové).

Palm rovněž začal přijímat rezervace - předobjednávky na tento nový bezdrátový handheld.



No nevím, jestli Palm i705 za $450 obstojí na náročném trhu roku 2002 - bez hlasového přenosu, GSM a GPRS, ale taky vyššího rozlišení, virtual graffiti, jog-dialu, 16 MB RAM a dalších příjemných věcí, na které si díky nápaditější konkurenci rychle zvykáme :-((



SD Bluetooth na cestě

O chystaném SD Bluetooth jsme vás sice již několikrát informovali, novinkou je to, že v Anglii už přijímají objednávky - viz stránky Expansys. Cena ale není uvedena.

Monopoly pro PalmOS

Na PalmOS jsme si sice již několik variant populární hry Monopoly mohli odzkoušet, ale ta nejnovější - od firmy Handmark - vypadá skutečně skvěle; podle posledních informací firmy bude již velmi brzy vydána.



Bluetooth pero

vyvíjí firma Anoto. Koncept je jednoduchý - Bluetooth pero, které komunikuje s vaším handheldem či mobilním telefonem - posíláte e-maily, faxy, vyplněné formuláře - vše okamžitě a bezdrátově.

Funguje to podle přiloženého schématu - píšete normálním kuličkovým perem, vestavěná kamera snímá vaše písmo a posílá je do procesoru, který je přemění na data a uloží je v paměti. Když chcete, můžete data přenést třeba do Bluetooth PDA...

Gismo GPRS/GSM/WLAN pro iPAQy

Předobjednávky komunikátoru GISMO, který umožnuje přístup k internetu, SMS apod. přes GSM/GPRS začal přijímat Peripherial Corner za 420 GBP.

Parametry - WLAN 802.11b 11Mbps, GSM dual 900/4800 MHz, podpora hlasu, dat, též faxy, SMS a GPRS.