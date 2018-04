Další falešný e-mail varuje před mobilními viry

K tomu údajně firmy Nokia, Motorola a Sagem varují před zákeřným virem ACE. Ten zase dokáže natrvalo poškodit telefon, ozonovou díru a možná vám i sní svačinu. Dokument je nadepsán jako Informace ministerstva vnitra. Pokud se vám tento e-mail náhodou dostane také do pošty, s klidným pocitem jej smažte.

Více informací o tomto klamném e-mailu najdete na www.hoax.cz.

Text e-mailu

Nějaký účastník nechává vzkaz, abyste mu zavolali na číslo: 06 07 74 52 41. Hlavně toto číslo nevolejte, nebo Vaše faktury bezpříkladně stoupnou. Tuto informaci předanou Ústředním represivním úřadem je třeba co nejvíce rozšířit.

Už před nějakou dobou podvodníci nalezli systém pro podloudné používání vašich mobilních telefonů. Zavolají Vám na Vaše GSM a představí se jako „Provider“ Orange, Sfr, Bouygues, na nějž jste přihlášen. Pak požádají o vyťukání kódu, který je 09 # a vysvětlí Vám, že jde o ověření správné funkce Vašeho mobilního telefonu.

HLAVNĚ TENTO KÓD NEVYŤUKÁVEJTE A OKAMŽITĚ ZAVĚSTE. Mají k dispozici nástroj umožňující díky tomuto kódu přečíst Vaši kartu SIM. Zbývá jim již tedy jen vytvořit novou kartu. Tento podvod se praktikuje ve velkém měřítku, je tedy nutné předat tuto informaci velmi rychle co největšímu počtu osob z Vašeho okolí, soukromým osobám, podnikům atd.

a také POZOR ! Předat.... NALÉHAVÉ Máte-li telefonické volání na vašem mobilním telefonu a zobrazí se „A C E“, neodpovídejte, zrušte volání. Je to virus, který ničí kartu SIM a poškodí mobilní telefon. Bylo to potvrzeno firmami Motorola, Sagem a Nokia... PŘEDEJTE PROSÍM TOTO SDĚLENÍ KOLEGŮM.