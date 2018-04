Další dvousimkový Čech – Emgeton G20 Cult

Za posledních zhruba deset měsíců je Emgeton G20 Cult již čtvrtým dvousimkovým telefonem, který prošel naším redakčním testem. Známý výrobce MP3 přehrávačů a dříve třeba audiokazet dnes dokazuje, že „svůj“ mobilní telefon může dnes opravdu prodávat každý.

Funguje to asi takhle: Vezmete telefon, zavoláte kamsi od Číny a objednáte si telefon svůj. Nezapomenete si přitom samozřejmě vymyslet novou značku, nebo Číňanům sdělit svou již používanou.

Telefon pro dvě SIM s dotykovým displejem.

O kvalitu výrobku přitom nijak moc nejde – jste přece nováčkem v mobilním byznysu a tak vám i zákazníci ledacos odpustí. Nechceme být nijak hrubí, ale tak nějak podobně to mohlo vypadat při vzniku firmy Mivvy a také v Emgetonu, když se rozhodli, že vyrobí mobilní telefon.

Abychom ale zmíněným firmám nekřivdili. Snaha je u nich opravdu vidět a to se cení. Jimi nabízené výrobky sice možná na zavedenou konkurenci trochu ztrácí, ale na druhou stranu jsou na tom o mnoho lépe, než mnohé pokoutně dovezené čínské zboží. Jaký tedy je Emgeton G20 Cult?

Vzhled a konstrukce – tu elegance, tam kýč

Už na první pohled je jasné, že Emgeton G20 Cult bude hodně odlišný od svého domácího rivala – Mivvy Dual. Na rozdíl od obtloustlého véčka totiž vsadil Emgeton na relativně tenkou klasickou konstrukci – tloušťka činí 15 milimetrů. Daní za to jsou ovšem trochu větší půdorysné rozměry – 112 x 50 milimetrů je třeba na úrovni Nokie N82.

G20 Cult je tak sice celkově větší telefon, ale když si uvědomíme, že nahrazuje rovnou dva mobily, není to vůbec špatné. Navíc dle našeho názoru vypadá přeci jen o něco lépe, než šedá myška Mivvy Dual. Ale všechno tak ideální a krásné není.

Čelní strana je celkem v pořádku. Výrobce neplýtval místem a tak zde najdeme hodně velký displej (úhlopříčka 2,4 palce) a poměrně rozměrnou klávesnici. Ovládací tlačítka jsou vyvedena ve stříbrné barvě, zbytek v černé. Rámeček okolo zapuštěného displeje i klávesnice jsou lesklé, ale otisky prstů tentokrát nejsou tak moc vidět. Nad displejem je škvíra reproduktoru, tady si snad výrobce mohl odpustit „nenápadný“ odkaz na luxusní telefony Vertu.

Celek je pak obepnut matným kovovým rámem. Ten by měl zaručit i slušnou trvanlivost telefonu a Emgetonu G20 Cult by ani nemuselo vadit, když schytá pár těch ran. Vůbec, mechanické zpracování telefonu musíme pochválit. A ani použité materiály nejsou tak špatné.

To ale pouze v případě, že zůstaneme na čelní straně. Přechodem do boků se situace začíná měnit. Stříbrný proužek, který obepíná telefon kolem dokola, je ještě v pořádku. V něm ukryté tlačítko fotoaparátu napravo nebo klávesy pro regulaci hlasitosti nalevo jsou také elegantní – imitace broušeného kovu jim sluší.

Jenže pak zavadíme pohledem o krytku slotu pro paměťové karty microSD, jejíž přítomnost je na pravé straně „vyvážena“ štítkem s nápisem „Enjoy Life“. V tu chvíli je nám jasno, jsme takzvaně doma – v Číně. Podobně (ne)uměle působí i krytka systémového konektoru na horní straně.

Za stříbrným páskem pak jako by začínal jiný svět. Zatímco vpředu se Číňané ještě jakž takž udrželi, zadní strana opravdu příliš vkusná není. Použitý plast působí lacině. Kryt baterie na svém místě sice zatím drží pevně, ale k jeho sejmutí ho stačí posunout snad jen o jediný milimetr, takže je otázkou, jak dlouho na svém místě opravdu zůstane.

Pravá katastrofa však přichází teprve o něco výše. Čočka fotoaparátu se zrcátkem pro autoportréty je zasazena v podivném výstupku, který má po stranách škvíry reproduktoru. Černé, stříbrné a modré detaily se tu střídají tak rychle, že to snad ani nestíháme sledovat. Raději sem prostě nekoukat. Vypadávající krytka anténního konektoru také není dobrou vizitkou.

Displej a ovládání – opět samé kontrasty

Kontrast kvality a naprosto odfláknutých detailů pokračuje i v případě ovládání samotného přístroje. Než se ale pustíme do kritiky, pochvalme displej. G20 Cult disponuje dotykovým TFT zobrazovačem s rozlišením 320 x 240 pixelů. Na dnešní dobu tedy solidní standard. Ovšem mezi dotykovými displeji patří ten u G20 k tomu nejlepšímu, co jsme měli možnost vidět. Je totiž vysoce kontrastní a má výborné barevné podání. Opravdu je radost se na něj dívat a pracovat s ním.

Jelikož je displej dotykový, nechybí ani stylus, pomocí kterého můžete telefon ovládat. Ukrývá se v pravém dolním rohu - naše povzdechy nad tímto umístěním snad už ani nemají smysl. U G20 jde navíc stylus ze svého uložení poměrně ztěžka a pokud máte ostříhané nehty, bude dolování stylu malé dobrodružství. Teleskopické párátko se navíc ne vždy při vytažení roztáhne.

Stylus je tak ve většině případů lepší nechat být. Telefon se dá naštěstí bez problémů ovládat kompletně přes klávesnici, takže jej potřebovat nebudete. Někdy je však přítomnost dotykové vrstvy a stylu příjemná a Emgeton ukazuje, že nejen u komunikátorů mají takové displeje smysl.

Ani pří ovládání kompletně pomocí klávesnice není ale vše úplně bez problémů. Začněme tím, že už třeba jenom odemknout klávesnici telefonu je utrpení. Pokud má totiž telefon zhaslý displej, potřebujete k tomu čtyři (ano 4, nečtete špatně) stisky klávesy. Prvním telefon jaksi probudíte – k tomu můžete použít jakoukoli klávesu. Druhým stiskem telefon probudíte ještě více – opět lze použít jakoukoli klávesu. Pak teprve můžete stisknout kombinaci pro odemčení klávesnice – středové tlačítko a hvězdičku. Místo hvězdičky se také můžete strefovat do vyznačeného místa na displeji.

Specifické je ale i samotné ovládání. Středová klávesa je totiž červená a jde vlastně o klasické známé červené tlačítko. To slouží právě oběma SIM kartám a je tudíž umístěné vprostřed. Klávesy pro přijetí hovoru pro jednotlivé SIM jsou po stranách navigační klávesy. Ta je mimochodem také podivná – tváří se jako celek, ale fungují u ní jen směry nahoru a dolů, do stran musíte použít šipky, které z klávesy vystupují po stranách. Vypadá to sice efektně, ale pohodlné to rozhodně není. Zapomenout nesmíme ještě na klasické kontextové klávesy.

Levá má vždy potvrzovací funkci. Tady je asi největší potíž. Drtivá většina uživatelů je dnes zvyklá potvrzovat volbu středovým tlačítkem, jenže to má zde funkci červeného tlačítka – místo potvrzení volby tak vyskočíte rovnou na pohotovostní displej. Nám se to při testu stalo nesčetněkrát a to se považujeme za zvláštní případ šílenců, kteří si téměř na jakékoli ovládání zvyknou během pár minut. Jak je vidět, nezvykneme. A u běžného uživatele bude situace ještě horší. Z hlediska ovládání se nám tak více líbí tradiční řešení, které předvádí Mivvy. K potvrzení některých voleb ale můžete využít i pravou šipku a telefon také zvládá klávesové zkratky, každá položka v menu má u sebe snadno čitelné číslo.

Samotné uživatelské prostředí telefonu působí opět trochu rozpačitě. Pohotovostní displej vypadá spíš jako výpis nějaké chybové hlášky spadlého serveru a je trochu obtížné se na něm zorientovat. Signál obou operátorů a jejich jméno je v levém horním rohu, většinu plochy zaujímají informace o zameškaných hovorech a došlých SMS zprávách. A to i v případě, že zrovna žádná taková událost nenastala. Naštěstí lze tuto vlastnost v menu vypnout. Datum a čas jsou pěkně velké a viditelné.

Samotné menu je graficky poměrně příjemné a decentní, nekoná se žádná čínská šílenost. Tady si Emgeton zaslouží pochvalu. Jen použitý font prozrazuje původ menu a tam, kde je textových položek plno (typicky telefonní seznam) už prostředí tak hezky nevypadá. Na původ v Číně odkazuje také pětice dotykových ikonek pod displejem – tou první vstoupíte do menu, druhou do telefonního seznamu, třetí do zpráv, další spouští fotoaparát a poslední prohlížeč obrázků. Ikonky se nejlépe strefují stylusem, ale při troše cviku to jde i prstem nebo spíše nehtem. Jde o docela příjemné zkratky, škoda, že je nelze předefinovat.

Celé menu telefonu má bohužel ještě jednu zvláštnost. Na jedné obrazovce vidíte devět ikon, ale menu má ve skutečnosti položek osmnáct – na další devítičlennou sadu se přesunete stiskem šipky ve spodní části displeje, nebo v případě, že dojedete na konec aktuálního seznamu. Opět to chce trochu si zvyknout, abyste našli vše, co potřebujete.

Trochu kritiku si zaslouží i numerická klávesnice telefonu. Tlačítka v krajních sloupcích jsou totiž menší, než ta v prostředním, což má za následek, že musíte palec vychylovat ze středové pozice více, než by bylo potřeba. Jinak je ale klávesnice poměrně kvalitní, stisk i odezva jsou bezproblémové.

Baterie – dvakrát více energie

Emgeton se i v popisu samotného telefonu chlubí výbornou výdrží baterie. Náš test potvrdil, že docela oprávněně. Kapacita baterie je 1000 mAh a obě dvě telefonní části dovede napájet poměrně dlouho – tři dny nejsou problém, což pro nás bylo příjemné překvapení. Navíc Emgeton neponechává nic náhodě a pokud patříte mezi intenzivní telefonisty, můžete využít i druhou baterii, kterou naleznete v balení. Nechybí ani samostatná nabíječka pro ni.

Výdrž telefonu nás tak příjemně překvapila, na druhou stranu musíme říci, že jsme telefon příliš nevyužívali k jiným činnostem, než telefonování a psaní SMS.

Telefonování a zprávy – dvojitá dávka

Telefonování je tou nejdůležitější činností a Emgeton G20 Cult se na ni plně soustředí. Výbava je vcelku běžná – nechybí vyzváněcí profily, možnost MP3 vyzvánění. Adresář je vícepoložkový, pojme až 1000 kontaktů a umožňuje nastavit třeba obrázek volajícího nebo individuální vyzvánění. Nechybí ani volací skupiny, ale hovory podle nich nelze filtrovat.

Důležité ovšem je, jak telefon zachází s oběma SIM kartami zároveň. Principiálně je vše velmi podobné Mivvy Dual představenému dříve. Obě SIM mohou být aktivní zároveň, ale uživatel si může vybrat a libovolně SIM v menu telefonu vypínat.

Podle toho, kterou klávesu pro zahájení hovoru použijete, se určí SIM karta, ze které se uskuteční hovor – levá klávesa slouží první SIM, pravá té druhé. Jak jsme již několikrát zmínili, červené tlačítko pro ukončení nebo odmítnutí hovoru je oběma SIM společné.

V přehledu hovorů poměrně snadno poznáte, ze které SIM byl hovor uskutečněn i když u Mivvy Dual je rozlišení přeci jen trochu výraznější. Telefon se stejně jako konkurenční Mivvy chová i v případě, že právě na jedné SIM hovoříte a na druhou se vám snaží někdo dovolat – pokud máte aktivní čekání hovoru, můžete druhý hovor přijmout a mezi SIM pak přepínat. Ve chvíli, kdy vám ale na jedné SIM telefon vyzvání, na druhou se nikdo nedovolá, ozve se hlasová schránka nebo hláška o nedostupnosti.

Podobně jako hovory jsou rozděleny i SMS zprávy. Tady ovšem výrobce zvolil trochu jiné řešení než Mivvy. Ještě před tím, než začnete zprávu psát, musíte si vybrat, ze které SIM bude odeslána. Stejně tak došlé SMS jsou roztříděny podle SIM a souhrnný seznam nikde neuvidíte. MMS zprávy, stejně jako i ostatní datové služby, zvládá pouze primární SIM karta. Pomocí té tak můžete posílat i e-maily.

Při psaní SMS zpráv, poznámek ale i dalších textů můžete kromě klávesnice využít i dotykový displej telefonu. Zadávat znaky tak lze pomocí klávesničky na displeji, ale také pomocí rozpoznávání písma. To funguje poměrně dobře a navíc uživateli ihned nabízí možnost korekce napsaného znaku – software totiž vybere znak, který si myslí, že jste napsali, ale zároveň nabídne možnost opravit ho na znaky jemu podobné. Telefon se sice tváří, jako by měl slovník T9, ale nám se nepodařilo jej donutit fungovat.

Zvuk při telefonování by mohl být dle našeho vkusu trochu hlasitější, jinak ale zní dobře. Horší je to už s vyzváněcími melodiemi a různými zvuky, které telefon vyluzuje. Ty zní doslova děsivě.

Organizace a data – jedna SIM vede

Jak jsme již řekli, Emgeton G20 Cult zvládá data pouze na jedné SIM. Ale ani na té nejde o žádnou velkou slávu – na EDGE zapomeňte, budete se muset spokojit pouze s klasickým GPRS. To, že žádný internetový telefon Emgeton rozhodně není, dokazuje i fakt, že mu v základní výbavě chybí internetový prohlížeč, vystačit si musíte pouze se základním WAPem.

Jedinou pokročilejší datovou technologií, kterou u telefonu naleznete, je tak Bluetooth. Výrobce se dokonce chlubí tím, že telefon má dva nezávislé Bluetooth moduly. To v praxi znamená, že s ním můžete používat třeba i dvě Bluetooth sluchátka zároveň, jinou zásadní výhodu v tom nevidíme.

Pro připojení k počítači můžete použít i dodávaný USB kabel. Telefon má však pouze tovární konektor, takže na standardy zapomeňte. Vnitřní paměť má velikost 32 MB, ale pouhé dva z nich jsou přístupné uživateli. Pro ukládání svých dat tak budete muset využít kartu microSD. My jsme dostali telefon k testování s 1GB microSD kartou, což je maximum, které podle specifikací telefon zvládne. Zkusili jsme i kartu o kapacitě 2GB – telefon ji sice vidí, ale ukáže ji jako 1 GB. Dle všeho však z ní umí přečíst všechna data.

Při připojení kabelem k počítači vidí telefon jak na kartu, tak do vnitřní paměti. Přístroj je ale v tu chvíli jinak vypnutý, takže se vám nikdo nedovolá. Kabel jde navíc do telefonu zasunout poněkud ztuha, což může vyvolat zmatky při připojení. Po odpojení musíte telefon ručně zapnout, což je opět dost otravné. Podle všeho zatím chybí možnost synchronizace s počítačem, ale telefon na to připraven je, výrobce by jen musel připravit patřičný software.

V oblasti organizace času je na tom G20 o dost lépe. Kalendář je samozřejmostí a je i docela přehledný. Jen chybí týdenní pohled. Dále v telefonu najdeme úkoly, budík (tři nezávislé, možnost libovolného opakování), světový čas, převodník jednotek a měn, kalkulačku a také hlasový záznamník. V telefonu také najdete kalkulačku pro výpočet BMI a menstruační kalendář.

Zábava – čínský foťák

Ani na několik zábavních funkcí se u G20 nezapomnělo. Telefon má například jednoduchý hudební přehrávač, který ale nepřekvapí žádnou pokročilou funkcí nebo kdovíjakou uživatelskou přívětivostí. Navíc sluchátka se připojují pouze přes datový konektor telefonu, redukce na klasický jack neexistuje. Dodejme, že sluchátka v balení navíc nedosahují valné kvality, což je opravdu škoda. Emgeton jakožto tradiční výrobce MP3 přehrávačů si mohl na hudebních funkcích dát více záležet, pak by totiž byl telefon zajímavý nejen pro ty, co nutně potřebují dvě SIM.

Ještě horší situace než u přehrávače je však v případě fotoaparátu. Telefon se sice chlubí tím, že má rozlišení dva megapixely, ale jak tomu již u čínských produktů mnohdy bývá, není vše tak, jak se na první pohled zdá. A tak i Emgeton uvádí ve specifikacích maximální rozlišení obrázku 1280 x 1024 pixelů, což je, ať počítáme jak počítáme, 1,3 megapixelu. Dva megapixely pak z telefonu nijak nedostanete. Fotoaparát má příjemné ovládání pomocí dotykového displeje, ale co je to naplat, snímkům to nijak nepomůže. Výsledné obrázky jsou spíše barevnou skládačkou, než fotografií. Fotoaparát dovede natáčet i video, ovšem o kvalitě se zde opět nedá hovořit.

Telefon nabízí i tři hry – Puzzle, Tetris a Magické sushi. Puzzle je klasická skládačka, kdy se snažíte sestavit obrázek v matici. Tetris netřeba představovat. Magické sushi je pak variací na známou hru Bejeweled. Podporu Javy telefon nenabízí.

Shrnutí – zase napůl cesty