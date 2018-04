Další dvě novinky Motoroly pro začátek příštího roku

Motorola chytla druhý dech a chrlí jeden nový model za druhým. Podle posledních informací od výrobce, popřípadě od jeho dodavatelů, chystá Motorola po novém roce hned několik novinek. Jenomže ne vše jde tak, jak by si Motorola přála a tak budou mít některé modely zpoždění, protože výroba nestačí poptávce.

Nové multimediální véčko

Po modelu MPX20 bude tchajwanská společnost Chi Mei Communication Systems pro Motorolu vyrábět i další modely. Prvním z nich je véčko s multimediální výbavou. Záhadou je ale označení tohoto telefonu s kódovým označením Chopin. Některé zdroje hovoří o modelu V878, ale tak se již jmenuje jeden CDMA model. V každém případě se již o tomto modelu hovořilo koncem letošního léta, jako o dalším chytrém telefou Motoroly s operačním systémem Microsoft Smartphone. Tak tomu ale nebude, tento telefon bude "obyčejný" mobil s velmi slušnou výbavou. Telefon bude mít VGA fotoaparát, prý dokonce s optickým zoomem, a blesk, bude mít TFT displej s podporou 65 000 barev a nebude chybět podpora MMS. Motorola tento telefon zatím oficiálně nepředstavila, premiéra se plánuje na začátek příštího roku. Telefon ani nemá menu podobné současným Motorolám. Telefon je primárně určen pro asijské trhy, možná se ale dostane i do Evropy.

Motorola V878? Označení asi ještě není definitivní.

Motorola V690

Další chystanou novinkou Motoroly je véčko V690. Je nápadně podobné dříve představenému CDMA modelu T750 a pravděpodobně se opět jedná o produkt společnosti Chi Mei Communication Systems z Tchajwanu. V každém případě si výrobce od tohoto telefonu slibuje velké prodejní úspěchy a to především na asijských trzích. Tam se tento model bude prodávat nejdříve, bude se ale prodávat i v Evropě. Telefon má zajímavý design s integrovanou anténou a fotoaparátem. Fotoaparát má VGA rozlišení a TFT barevný displej zvládne zobrazit 65 000 barev. Ve výbavě nebudou chybět MMS a i Java (telefon již byl otestován na Jbenchmark.com, což platí i o předchozím modelu). Do prodeje by se Motorola V690 měla dostat na začátku příštího roku, v Evropě by měla být k dostání zhruba v druhém čtvrtletí příštího roku.

Elegantní V690 se určitě bude prodávat i v Evropě.

Nestačí vyrábět

Úspěchy nových modelů ale nepřinášejí Motorole jen radost, ale také hodně vrásek. Motorola nestačí vyrábět a na trhu je nedostatek telefonů. Jedná se především o véčka V300 a V500 (V525 a V550). Přednost mají velcí zákazníci - operátoři a i pro ně není dostatek telefonů. To ostatně platí i pro V300 u českého T-Mobile. Díky tomu bude opožděna dodávka telefonů do volného prodeje a dotkne se to i modelu V600. V Asii je velkým hitem model E365, o který je takový zájem, že výrobce musel pozdržet dodávky do Evropy. Problémy má i model V295 - asijská varianta V300, který pro Motorolu vyrábí Benq (vyrábí i modely V290 a C200). Telefon se měl začít prodávat v prosinci, ale bude opožděn (zde se hovoří o problémech ve výrobě přímo u Benqu). Po novém roce by se měla situace stabilizovat a telefonů by již měl být dostatek. Motorola tak ale téměř jistě přijde o zákazníky, kteří nechtějí čekat a nový mobil musí mít bezpodmínečně pod stromečkem.