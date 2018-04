Další dva triky pro dokonalost Nokia 5110/6110

Byl jsem téměř donucen svými kamarády, abych vám poskytl tyto dva zajímavé triky na Nokie6110 a 5110. Původně jsem nechtěl, aby mi zůstal punc originality, ale nechal jsem se přesvědčit...

1) zadáním #pw+1234567890+1# (kde P a W docílíte trojím/čtyřnásobným stisknutím hvězdičky) zjistíte zda je váš telefon blokován pro použití jen určité SIM karty

2) rádi byste na svém displeji viděli číslo, ze kterého voláte - obzvláště vhodné máte-li více SIM karet a pohybujete se často v roamingu, kde nepoznáte, jakou kartu máte právě vloženu? Je vám líto, že máte ve svém 'nadupaném' telefonu jednu funkci, kterou nemůžete nijak využít (tarifikace)? Tak vzhůru na to:

N5110 a N6110 mají tarifikaci hovorů, která v našich podmínkách není použitelná (zatím). Běžně to funguje tak, že si můžete na své SIM kartě nastavit limit všech hovorů a přes něj vás telefon nepustí. Tento limit se pak u obou modelů zobrazuje ve stand-by na displeji telefonu. A jelikož tarifikace hovorů u nás stále ještě nefunguje, můžete toho využít k zobrazeni vašeho čísla. Pozor, budete potřebovat PIN2. Nastavte si v menu:

VYPIS VOLANI - NASTAVENI CENY HOVORU - LIMIT CENY HOVORU - NASTAVIT -LIMIT - zadejte svoje telefonní číslo bez volačky, např.123456

vraťte se o úroveň zpět

UKAZAT CENU HOVORU V -

potvrďte položku MENA -

SAZBA zadejte 1 (jedničku)

NAZEV MENY zadejte svoji volačku např. 603 (přepnutí do numerického modu provedete delším podržením tlačítka #)

Jakmile skočíte zpět do stand-by tak se vám po dvou sekundách na dolním řádku displeje zobrazí vaše telefonní číslo jako např. 603 123456. Skvělé ne? V Rakousku na mě všude koukali, co že je to za speciální službu sítě kterou používám :-)

Nemějte obavy, žádný limit jste si de-facto nenastavili, jelikož tarifikace u českých operátorů není v provozu. A protože se toto nastaveni ukládá na SIM kartu (nikoliv do telefonu), můžete vesele házet karty jako u mariáše, a na displeji se vám i v zahraničí zobrazí vždy číslo té karty, kterou máte vloženu... (pokud jste provedli toto nastavení na všech svých SIMkách). Až bude tarifikace hovoru fungovat, změníte si nastavení zpět (zatím však není kam spěchat...)

A rada pro všechny EuroTelisty: ET standardně nedistribuuje PIN2 v obálce s kartou jak je tomu u Paegasu. Je tam jen PIN a PUK. PUK však můžete v klidu využít k nastavení vámi zvoleného PIN2 a pak se i vy dostanete k tomuto nastavení...