Další dotykový Samsung na obzoru. Novinku S3370 koupíte za hubičku

Nový Samsung S3370 výrobce prozatím oficiálně nepředstavil. Do prodeje by se však měl dostat již v příštím měsíci. Cena telefonu by se měla podle dostupných informací vejít pod 100 eur (asi 2 500 korun).

Oproti již prodávanému modelu Corby nabídne novinka podporu sítí třetí generace. Rezistivní dotykový displej má úhlopříčku 2,6 palce. Telefon je vybaven tradičním uživatelským prostředím TouchWiz, nový operační systém Bada bude zpočátku nabízen jen v dražších přístrojích.

Ve výbavě nového dotykového Samsungu najdeme 1,3 megapixelový fotoaparát, hudební přehrávač, FM rádio a Bluetooth. Paměť bude možné zvětšit pomocí paměťových karet microSDHC. Novinka s kompaktními rozměry má hmotnost pouze 86 gramů.