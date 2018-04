Další dotyková nokia by měla mít multi-touch

Nový dotykový smartphone Nokia, který by měl být uveden na trh ve třetím čtvrtletí letošního roku, by měl podporovat technologii multi-touch. Jako první to uvedl čínský server Digitimes. Finský výrobce totiž podepsal dohodu o dodávkách technologií s firmou Synaptics, tato dohoda se prý týká nadcházejícího hi-endového modelu finského výrobce. Spekuluje se o tom, že půjde o nástupce oblíbeného modelu 5800 XpressMusic.

Zajímavý na celé záležitosti je fakt, že Synaptics se v oblasti dotykových displejů soustředí pouze na kapacitní variantu. Rezistivní displeje, které Nokia využívala doposud a které najdeme třeba u všech Windows Mobile komunikátorů, Synaptics nevyrábí. A právě kapacitní displeje jsou známé snadnou možností integrace technologie multi-touch.

Tu jako první přinesl do světa mobilních telefonů Apple iPhone, který byl také pravděpodobně prvním mobilem s kapacitním displejem. Kapacitní displeje jsou známy mimo jiné tím, že reagují pouze na dotyk prstem, nikoli na interakci běžným dotykovým perem. To musí být v takovém případě speciálně zkonstruováno, aby na jeho dotyk displej reagoval.

V souvislosti s příchodem kapacitních displejů do telefonů Nokia se také dá očekávat nová generace operačního systému Symbian. Současná verze S60 5th Edition by totiž stejně musela kvůli novému displeji projít úpravami. Některé části uživatelského prostředí by totiž byly prstem ovladatelné s obtížemi. Pravděpodobně by tak zmiňovaný hi-endový smartphone mohl být první nokií s novou verzí OS Symbian od Symbian Foundation. Čtěte: Nokia vykoupí softwarovou firmu Symbian, zbaví ji licenčních poplatků