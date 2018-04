Další dění v Symbianu

Není tomu tak dávno, co jsme vám předložili první článek ohledně iniciativy Symbian. Protože tehdy představené vize společné spolupráce mobilních telefonů a PDA nebyly míněny jako prázdná slova, neudiví asi nikoho, že do projektu se zapojil další avizovaný partner...

28.10.1988- Motorola tento den oznámila dosažení konečné dohody o zapojení do projektu Symbian. Samozřejmě ve světě byznysu platí něco za něco. Takže, tímto krokem kromě místa ve výkonné radě získá 23.1% nijak nezajímavých akcií (tak např. díky projektu Symbian stouply akcie PSION dvojnásobně a ani samotný Symbian si nevede nijak špatně; jejich úspěch dokonce stál lidem z ekonomické části CNN za natočení poměrně dlouhé reportáže). Stejný podíl akcií nyní vlastní i Ericsson a Nokia. Podíl Psionů klesl na 30,7%.

Motorola dodá technologii TrueSync, tedy technologii synchronizace dat mezi Symbian zařízeními a desktopovými a serverovými aplikacemi. Navíc by Psioni rádi portovali EPOC na Motorolí M-Core RISC procesory.

Je dobře, že se do tohoto chvályhodného projektu zapojila i firma s tak velkými zkušenostmi. Pevně doufám, že se brzy dočkáme i čehosi jako Motorola EPOC160, tedy komunikátoru , neboť Philips svoje Ilium stáhl z prodeje a hodlá ho nasadit až za cca rok.. Tím tedy, alespoň podle mých informací , není v současné době na prodej žádný komunikátor ani chytrý telefon (smartphone) vyhovující specifikacím Bluetooth.

Co mne však nesmírně potěšilo a co v Microsoftu muselo znamenat malé zklamání, byla zpráva o dalším zástupci stále početnější rodiny Symbianu. Do hry se totiž rozhodl vstoupit i ......... Oracle. A to není málo, ačkoliv Microsoft jej již odepisuje jako poraženého.

Protože uživatelé jsou stále více mobilnější, budou mít rychlejší a kvalitnější hardware se stále kvalitnějšími monitory a stále větší potřebou přístupu k cenným datům. Proto potřebují Oracle lite databázového klienta, ten bude umožňovat základní práci s ORACLE databázemi (především pak replikaci dat). Zapojením se do iniciativy Symbian ORACLE jasně deklaroval, že uznává OS EPOC jako standartní OS pro bezdrátová zařízení.

Podle mých neoficiálních informací se chystají vstoupit do Symbianu i 3Com (prý by rádi nového palmpilota s OS EPOC) a Sharp a HP. To už by byla pro Billa a Stevena opravdu veliká rána.