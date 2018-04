Útok na váš smartphone. Každý restart může vyvolat jeho opětovnou smrt

O potenciálně velice nebezpečné hrozbě, která může hackerovi zpřístupnit obsah vašeho telefonu pomocí speciálního malwaru zamaskovaného jako video ve zprávě MMS, informovali nedávno. V lepším případě ji stačíte smazat, v horším se vám načte, aniž byste to tušili. Ačkoliv Google vydal prohlášení, že se chybu podařilo opravit, záleží na jednotlivých výrobcích telefonů, kdy opravu zapracují do svých updatů (více zde). Útok na trhliny v systému Android však pokračuje i dalšími cestami.

Na vině je tentokrát služba mediaserver, která má na starost indexování mediálních souborů uložených v paměti telefonu. Pokud telefon jakýmkoliv způsobem narazí na hackerem upravené video s příponou .mkv, způsobí to pád zmíněné služby, která s sebou strhne i celý systém.

Oprava tohoto problému se zdá být celkem jednoduchá: restartovat telefon. Je však možné tuto vadu pomocí škodlivé aplikace využít tak, aby se spustila při každém startu telefonu. V podstatě by tak telefon umíral neustále dokola, při každém spuštění by opět aktivoval poškozený .mkv soubor, který by znovu zastavil mediaserver službu a následně celý systém.

Nabízí se tak v podstatě dva scénáře. V prvním pouze navštívíte internetovou stránku s poškozeným videem, či jej jinak dostanete do paměti telefonu, a v takovémto případě stačí pouze restartovat telefon.Ve druhém si stáhnete závadnou aplikaci, která bude navržená tak, aby video spouštěla při každém startu telefonu, čemuž už následně zabránit nedokážete.

Tým výzkumníků, který na chybu upozornil, spekuluje, že by se aplikace dala použít jako tzv. ransomware. Tedy použití této aplikace k zablokování telefonu a následného vyžadování „výkupného“ (ransom), aby se stav zařízení vrátil do normálu.

Situace je i tak o poznání mírnější, než v případě útočných MMS. Chyba se navíc vyskytuje pouze u Androidů ve verzích 4.3 – 5.1, které jsou nainstalovány na zhruba polovině androidích zařízení. Problém byl stejně jako v případě útočných MMS nahlášen skupinou výzkumníků přímo Googlu, který ji však označil za hrozbu s nízkou prioritou.