Další americký operátor chce zrychlit data v síti GSM pomocí technologie EDGE

Mobilní sítě ve Spojených státech jsou pestřejší než v Evropě. Poměrně běžně jsou v nich využívány standardy CDMA, přesto získává stále větší podíl technologie GSM, která přišla z Evropy. Operátoři nyní nabízejí nejen relativně běžné služby jako hlasové volání, SMS či přístup k internetu pomocí GPRS, ale začali zvyšovat rychlost GPRS prostřednictvím technologie EDGE. Průkopníkem EDGE byl operátor Cingular Wireless a nyní se do EDGE razantně opřel i AT&T Wireless (AT&TW).

Technologie EDGE, o které jsme již referovali, využívá stejné frekvenční kanály a timesloty jako klasická technologie GSM. Pomocí odlišné modulace signálu se však daří vměstnat do jednoho timeslotu větší objem dat. Přenos GPRS tedy může probíhat rychleji nebo pro daný objem dat zabere méně timeslotů. V budoucnu by po EDGE měly probíhat i hlasové hovory, čímž by se opět zvýšila kapacita stávající infrastruktury mobilních sítí. Sítě UMTS sice nabízejí větší kapacitu, flexibilitu a oriantaci na multimediální služby, vyžadují však drahé licence, novou infrastrukturu a speciální a zatím také drahé telefony. Ještě větším problémem je pak u UMTS pokrytí, které je omezeno použitými vysokými frekvencemi okolo 2100 MHz.

Den poté, co Cingular Wireless ohlásil přechod na sítě třetí generace (3G), které v jeho pojetí ovšem představovalo rozšíření EDGE, přispěchal s tiskovou zprávou i operátor AT&T Wireless, který je pohrobkem bývalého amerického monopolního telefonního operátora AT&T. Pikantní je, že společnost Lucent, také odštěpená od AT&T, nabízí infrastrukturu pro sítě CDMA, které technologii GSM konkurují, a je významným uchazečem o dodávání infrastruktury pro CDMA2000 v pásmu 450 MHz pro český Eurotel. Technologii CDMA rovněž využívá japonský operátor NTT DoCoMo, který vlastní 16 procent AT&T Wireless.

Podle AT&T Wireless posílí EDGE jeho úsilí o podíl na trhu s multimediálními službami, například streamovaným videem. Streamování znamená přenos multimediálních dat do počítače a jejich souběžné přehrávání. Opakem je stažení multimediálního souboru do uživatelova zařízení nebo přijetí MMS, po kterém teprve následuje přehrání.

Uživatelé EDGE se mohou v počáteční fázi těšit na přenosové rychlosti kolem 110 až 130 kilobitů za sekundu s možností krádkodobého zvýšení rychlosti (tzv. burst). AT&T Wireless tvrdí, že celoplošný upgrade sítě na EDGE bude hotov příští rok a EDGE tak pokryje ve Spojených státech 215 milionů uživatelů. Operátor AT&T Wireless začal nabízet tarif pro přístup na internet bez omezeného objemu dat za 79 dolarů měsíčně, uživatelům dále prodává datovou kartu od Sony Ericsson za nedotovanou cenu 249 dolarů nebo dotovanou cenu 149 dolarů.

V současné době nabízí Nokia telefony i datové moduly schopné přenášet data technologií EDGE, Sony Ericsson nabízí datové moduly a Siemens ohlásil větší množství telefonů kompatibilních s EDGE na začátek příštího roku. Uvidíme, jak se kroky Cingular Wireless a AT&T Wireless promítnou do nabídky komunikátorů a smartphonů.