D2-Privat zvládl den telefonování zdarma

Neobvyklou akcí chtěl největší německý mobilní operátor sítě D2-Privat Mannesmann Mobilfunk demonstrovat svoji sílu - a hned v několika směrech. Prostě prohlásil 30. srpen za den telefonování zdarma v rámci libovolné sítě v SRN.

D2-Privat v poslední době zaznamenal několik nepříjemných "porážek", když jej se dvěma službama předstihl konkurenční Telekom. Ten totiž nabídl jako první nejenom předplacné SIM karty, ale také lokální tarify. Na obojí sice Mannesmann kontroval solidní protinabídkou, ale podle analytiků může jít o prvotní projev ztrácející se dynamičnosti firmy.

Podle posledních údajů přitom nárůst zájemců o služby D2-Privat je pozoruhodný a stále předstihuje konkurenty, proto bych nepovažoval spekulace o ztrátě dynamičnosti za nutné zřetele - zákazníkovi jde o kvalitu služeb, nikoliv o prvenství představující dvoutýdenní rozdíl.

Dát den zdarma v mobilní síti byl kromě reklamního triku i velký test sítě - ačkoliv 30. Srpen připadl na neděli, bylo v mobilní síti Mannesmannu velmi husto. Přes to všechno si síť s náporem poradila poměrně dobře - kromě několika nedoručených a chybových SMS zpráv byl jediný problém s výstupem do pevné telefonní sítě. Po 19té hodině se totiž začaly hromadit požadavky na propojení do pevné sítě tak mohutně, že pouze jeden z dvaceti hovorů bylo možné spojit.

Mannesmann zatím výsledky celé akce zpracovává, nicméně již nyní ohlásil, že zátěžový test pro jeho síť dopadl velmi dobře - očekává se, že i marketingový výsledek bude velmi positivní a Mannesmannu přinese další cenné body pro podzimní a předvánoční boj.

A jestli by mne něco opravdu zajímalo? Co by asi tak udělaly sítě našich dvou operátorů při takové akci...