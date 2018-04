D1-Telekom nabízí lokální tarif

V oboru analogových telefonů to známe od EuroTelu v podobě tarifu Region pro NMT. Ovšem v síti GSM jde o relativní novinku - D1-Telekom bude nabízet od 31. Srpna 1998 lokální tarifní sazby.

O co že v praxi jde? Od září si můžete zvolit jednu místní oblast, v níž můžete na pevnou síť telefonovat za výhodně snížené ceny. Nové tarifní rozšíření se jmenuje Telly Local, Telly Local Plus nebo ProTel Plus podle dosavadního klientského tarifu a telefonování do pevné sítě se tak snižuje až na 68 feniků za minutu hovoru do místní pevné sítě.

Zatímco tedy v hlavním čase stojí telefonát v tarifu Telly celých 1,89 DM, v tarifním rozšíření Telly Local stojí pouhých 0,68DM - tedy úspora okolo 60 procent. Obdobně je tomu i u ostatních tarifů. A jak je to s volbou místa? V zásadě jde o rozdělení podle meziměstských předvoleb v pevné síti - zákazník si zvolí tu předvolbu, do které chce telefonovat laciněji. Změna této předvolby stojí cca 12DM.

Na toto tarifní rozšíření je ovšem třeba si něco málo připlatit - okolo cca. 10-15DM dle tarifu a samozřejmě není možné jej aplikovat na předplacené SIM karty XtraCard.

Šéf T-Mobilu Kai-Uwe Ricke prohlásil, že tarifní rozšíření Local chápe jako další impuls v rozvoji telekomunikací v SRN. Je, o co se rvát - všechny německé mobilní sítě dohromady totiž obsluhují přes 10 milionů klientů a T-Mobil stále o něco málo zaostává za svým konkurentem Mannesmann Mobilfunk. Na druhou stranu nárůst zákazníků je úctyhodný, T-Mobil tvrdí, že od počátku roku přibylo do jeho řad přes 875 000 klientů a celkem by tak měl mít 4,15 milionu zákazníků. Mannesmann Mobilfunk jako poslední číslo uvedl 4,4 milionu klientů a rovněž je s nárůstem spokojen. Téměř 1,5 milionu klientů má síť Eplus - memento mori pro alternativního třetího operátora sítě DCS-1800 v České republice.

K zavedení lokálního tarifu tlačil mobilní operátory již delší dobu spolkový telekomunikační úřad - ten si ovšem diverzifikaci volání do pevné sítě podle vzdálenosti představoval jinak, což se ve výsledku ukazuje být jako jeho soukromý problém. Jak se zdá, Mannesmann Mobilfunk přistoupí na lokální tarify rovněž, byť s odstupem. A situace u nás? Zatím ticho po pěšině...