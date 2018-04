CzechMate z Ericssonu SH888 snadno a rychle

Mobilní telefony Ericsson řady 800 mají patrně nejúžasnější podporu CzechMate karet a obecně předplacených telefonních karet, jakou jsem kdy viděl. Díky ní můžete hovory na telefonní čísla vést téměř stejně jednoduše, jako běžné telefonní hovory.

Připomínám, že CzechMate karta umožňuje telefonování do pevné sítě za 2,5 Kč na minutu a lze ji koupit v prodejnách Telecomu - Teleset. Další odkazy na CzechMate problematiku jsou pod článkem.

Takže jak to u Ericssonu SH888 funguje? Jednoduše - vyhledáte v paměti čísl, na které chcete volat a dlouze přidržíte klávesu Yes. Pokud máte nastavené služby Volacích karet, telefon po dalších dvou zmáčknutích Yes předá CzechMate (či jiné obdobné službě) jak váš čtrnáctimístný kód, tak číslo, na které voláte. Nemusíte si nic pamatovat, jen dvakráte navíc zmáčknete Yes.

Nejdříve ovšem musíme provést nastavení služby Volacích karet a to takto:

Je třeba povolit Volací karty a to v menu Přístup -> Zabezpeč. Vol. karty. Zde je žádán kód - implicitně je to 0000, pokud jste si s tím nehráli, je tam stále. Kód raději neměňte (no, je to na vás), druhá položka menu je Vol. karta (Vypnuto) - stiskněte Yes a zapněte ji. Vyskočte z menu. Tím jsme zapnuli možnost volacích karet v menu Tel. sezn. - česky v telefonním seznamu. V menu telefonní seznam (Tel. sezn.) se pohybujte tak dlouho, až narazíte na položku čísla vol. karet. Tu vyberte a zadejte kód - implicitně je to ona 0000. Potvrďte Yes a vyberte první kartu klávesou Yes. Nastavte přístupová čísla na CzechMate - pro češtinu dejte 0800160168. Šipečkou vpravo přejděte o řádek níže. Začne blikat Vol. číslo - stiskněte křížek # a vol. číslo se posune na nejspodnější řádek. Proč to? Tím nastavujeme, že číslo, na které voláte, je v CzechMate za ověřovacím kódem, nikoliv před ním. Nezapomeňte na to! Šipečkou vlevo se posuňte zpět o řádek a zadejte ověřovací kód - to je to čtrnáctimístné číslo na vaší CzechMate kartě. Potvrďte všechny údaje a vraťte se o jednu úroveň menu - mělo by zde být napsáno Karta 1 - Zapnuto.

Takto si můžete naprogramovat dvě různé volací karty - CzechMate a třeba nějakou zahraniční, callbackovou atd. Ovšem jen jedna z nich je nastavena jako aktivní - pokud máte dvě, musíte si jejich aktivitu přehazovat volbou Yes v menu.

Nyní vše funguje náramně - z paměti nebo ručně naklepejte číslo, komu chcete volat. Pak tak vteřinu podržte Yes - zobrazí se Volám a není tam číslo, kam se volá. To se totiž volá na službu CzechMate. Počkejte, až jste spojeni na CzechMate službu a pak dejte Yes - tím odešlete váš ověřovací čtrnáctimístný kód. Je to také napsáno na displeji. Dalším stiskem Yes odešlete číslo, na které voláte. Poté vám je předrecitován zůstatek vaší karty a čas, po který můžete zhruba na zadané číslo volat.

Inu, funguje to náramně a jsem s tím spokojen. Zdržení před zahájením hovoru je minimální - řekněme 15-20 vteřin, zato úspora může být veliká - snad jen v nočních hodinách se to nevyplatí, ale během dne je to výborná úspora peněz - stále totiž platí tarif 2,50 Kč za minutu hovoru po ČR (jen na mobily je to 12,50 Kč) kdykoliv. A to je opravdu dobrá nabídka.