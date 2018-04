CzechMate - předplacená volací karta SPT Telecom

Pozor: oba operátoři omezují přístup na CzechMate karty. O omezeních chystaných EuroTelem čtěte zde. Omezení aplikovaná Paegasem jsou zde.

Obsah:

1. Co je to CzechMate?

CzechMate je předplacená telefonní karta vydávaná SPT Telecom. Jde o plastovou kartičku v hodnotě 500,750 a 1000 Kč, na níž je uveden čtrnáctimístný kód - ten slouží jako ověření vašeho vlastnictví karty. Tento ověřovací kód není krytý žádným jiným kódem nebo heslem, je proto teoreticky možné, že uhodnete jiný čtrnáctimístný kód metodou náhodného výběru a pak voláte na cizí kartu. CzechMatenemá žádný čip, jako klasická telefonní karta nebo SIM karta.

2. K čemu je CzechMate karta?

Pokud máte mobilní telefon, je velmi zajímavá možnost volání na čísla pevných telefonních linek za 2,50 Kč na minutu. Zejména pro tarify Go a Twist nebo Start a Ekonom je to velmi zajímavá a atraktivní varianta, už proto, že za volání na CzechMate linku z mobilu se nic neplatí.

CzechMate karta je určena především pro zahraniční turisty, ale je vhodná i pro nás v případě, že si občas potřebujete zavolat a nevěříte na fungující telefonní automaty - na číslo 0800 zadarmo voláte z jakéhokoliv automatu, můžete použít i telefony u známých a přátel, aniž byste jim cokoliv protelefonovali. Výhodná je také možnost volání na zahraniční čísla - i to je zajímavé pro mobilní telefony, kde jsou hovory do zahraničí často dražší.

Zajímavou představou může být spojení CzechMate karty s pagerem bez měsíčního paušálu - jste stále na příjmu, zavolat můžete odkudkoliv, kde je libovolný telefon - a za svoje a za lacino. Nicméně mobily jsou operativnější a také přeci jenom více v kursu...

3. Jak CzechMate funguje?

Jde o předplacenou kartu - tedy o systém kreditu, kdy dopředu zakupujete provolatelný bonus podobně, jako v případě Go či Twist karet. V případě CzechMate ale nejde o žádný čip, který je třeba vložit do telefonu - naopak, jde pouze o čtrnáctimístný kód, který může použít kdokoliv, kdo jej zná.

Vše funguje velmi jednoduše - zavoláte na Zelenou linku 0800-160168 (pro komunikaci v češtině). Toto volání je všude z České republiky zdarma a to včetně mobilních telefonů - za toto spojení nic neplatíte a ani u mobilů se samozřejmě nepočítá do minut zdarma. Poté jste vyzvání, abyste zadali svůj čtrnáctimístný ověřovací kód. Pokud jej zadáte dobře, jste vyzváni k zadání telefonního čísla, na které voláte. Poté je vám oznámen zůstatek karty a jak dlouho můžete na cílové číslo volat - pak už jste spojováni. Neplatíte tedy nic za telefonát na číslo služby CzechMate, platíte pouze dále uvedené tarify za spojení v rámci služby CzechMate. Tyto tarify se vám strhávají z kreditu CzechMate karty. Kartu lze použít i při volání z automatů, mobilních telefonů a všech ústředen, jedinou podmínkou je možnost tónové volby, jíž na telefonu vyťukáte kód a volané číslo.

4. Ceny volání přes CzechMate

Volání na pevnou linku v rámci ČR 2,50 Kč / minuta Volání na mobilní telefon v rámci ČR 12,50 Kč / minuta Volání na auditextové linky 0609 42,50 Kč / minuta Volání do zahraničí dle ceníků SPT Telecom

Pozor: výsledná cena se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru po skončení hovoru. Jediná minuta hovoru na pevnou síť tedy činí 3 Kč atd.

Oficiální ceníky: cena 2,50 Kč za minutu je platná v rámci propagační akce, kterou Telecom pro CzechMate karty vyhlásil. Regulerní cena je 6 Kč / minuta v silném provozu a 3 Kč mimo špičku - tyto ceny jsou na letácích, ale momentálně nejsou platné!

Platnost karty je 12 měsíců a neprotelefonovaná částka propadá SPT Telecom.

5. Lze CzechMate používat v zahraničí?

Ano, ale je potřeba volat na jiná telefonní čísla, která dostanete na letáku.

Od 10.9. 1998 lze telefonovat s CzechMate kartou obdobným způsobem z těchto zemí (ceny jsou uvedeny před zaokrouhlením za minutu)

USA - 44 Kč

Německo, Polsko, Rakousko - 20 Kč

Velká Británie - 26,80 Kč

Itálie, Belgie - 28,70 Kč

Maďarsko - 30,8 Kč

Španělsko, Řecko - 37,90 Kč.

Do listopadu má být možnost telefonování ze zahraničí rozšířena na Austrálii, Kanadu, Francii, Japonsko a Slovensko.

Volání ze zahraničí přes CzechMate je ovšem poměrně drahé a většinou se vyplatí podívat se po podobné předplacené kartě v zahraničí - ty nabízejí lepší tarify a jsou ve většině evropských zemích k dostání.

6. Kde lze CzechMate karty koupit?

V Praze poměrně snadno v prodejnách TeleSet, údajně také na poštách - tam se to ale moc nedaří, výjimkou budiž hlavní pošta v Praze v Jindřišské. Zatím nejspolehlivější jsou firemní prodejny TeleSet, v budoucnu by karta měla být prodejná i v trafikách a v benzinách, ale nějak to moc nefunguje a nespoléhal bych na to. Karta je k mání v hodnotách 500, 750 a 1000 Kč.

7. Jak lze CzechMate karty jednoduše používat z mobilních telefonů?

Některé mobilní telefony - Ericsson SH888 nabízejí přímou podporu pro využívání předplacených volacích karet typu CzechMate. U jiných telefonů je potřeba pomoci si uložením čísla CzechMate služby a ověřovacího kódu do paměti. Starší telefony ale neumožňují uložit příliš dlouhá čísla do paměti. Zde jsou shrnuty praktické rady a poznatky, jak na jednotlivých telefonech CzechMate optimálně používat:

Nokia 6110

Uložte do paměti toto číslo, kde znak p získáte většinou delším či opakovaným stiskem hvězdičky - jde o symbol pauzy. 0800160168p12345678901234 Po dovolání se na službu CzechMate stačí vyťukat číslo volaného - a již voláte přes CzechMate. Také můžete vyvolat číslo z paměti, ale nezapomeňte před tím zvolit levým kontextovým tlačítkem volbu Kmitočtové tóny v menu.

Ericsson SH888

Pro telefonování přes CzechMate zatím nejlepší telefon. Stačí najít číslo v paměti a déle podržet Yes - podrobný návod, jak toho dosáhnout a telefon nakonfigurovat, naleznete zde.

Zde není podpora CzechMate kartám vestavěná a navíc je problém model 388 (a možná i ostatní) přemluvit k vytáčení čísel delších, než 20 číslic.

1. do paměti telefonu zadat číslo 0800160168p12345678901234p

2. při volání zadat číslo paměti kde je kód a #

3. stisknout No (číslo zůstane na displeji)

4. zadat číslo, na které chcete volat + Yes

Nejhorší bylo přesvědčit Erika, aby vytáčel číslo delší, než-li 20 znaků, to se povedlo přes znak mezery.



Zde není podpora CzechMate kartám vestavěná a navíc je problém model 388 (a možná i ostatní) přemluvit k vytáčení čísel delších, než 20 číslic. 1. do paměti telefonu zadat číslo 0800160168p12345678901234p 2. při volání zadat kde je kód a 3. stisknout (číslo zůstane na displeji) 4. zadat číslo, na které chcete volat + Yes Nejhorší bylo přesvědčit Erika, aby vytáčel číslo delší, než-li 20 znaků, to se povedlo přes znak mezery. Siemens S10 a další telefony Siemens a Sony

Tyto telefony pojmou v paměti číslo dlouhé maximálně 20 číslic. Proto je třeba uložit do jedné paměti číslo CzechMate služby 0800160168 a do druhé paměti čtrnáctimístný kód CzechMate karty. Po vyvolání čísla CzechMate služby z paměti telefonu je třeba v menu zvolit Vysílat tónově (Send DTMF) a vyslat z další paměti ověřovací kód a z další třeba telefonní číslo. Sony CMD-X 2000

1.do pameti si udelajte jmeno A a zadejte telefonni cislo na czech mate tj. 0800160168 (pokud mluvite cesky :-))

2.do pameti si zadejte jmeno AA (aby to bylo hned na zacatku za A) a do nej cislo vasi czech mate karty 12345678901234

3.vytocte A (0800160168)

4.po navazani spojeni tuknete na menu a zvolte posilat DTMF tony

5.tuknete na jog a ze seznamu si vyberte poslat AA (telefon to 14 ti mistny cislo pole jako DTMF)

1.do pameti si udelajte jmeno A a zadejte telefonni cislo na czech mate tj. 0800160168 (pokud mluvite cesky :-)) 2.do pameti si zadejte jmeno AA (aby to bylo hned na zacatku za A) a do nej cislo vasi czech mate karty 12345678901234 3.vytocte A (0800160168) 4.po navazani spojeni tuknete na menu a zvolte posilat DTMF tony 5.tuknete na jog a ze seznamu si vyberte poslat AA (telefon to 14 ti mistny cislo pole jako DTMF) 6.operator by vas mel vyzvat k zadani tel. cisla, ktere chcete volit. Zvolte ho a jste tam :) Motorola d160/d170 a další telefony Motorola

Telefony Motorola neumí na SIM kartu uložit více, než 20 číslic. Pokud máte některý model dražších řad, uložte celý CzechMate kód 0800160168p12345678901234 do paměti telefonu, přičemž ono p coby pausu získáte delším podržením hvězdičky - tím se udělá čtvereček vyvolávající pausu.

Pokud telefon Motorola nemá vlastní paměť na telefonní čísla, lze uložit celý přístupový kód do paměti pro vyvolání hlasové schránky - tam se kupodivu vejde a číslo 3311 si můžete dát jinam, pokud si jej nepamatujete :)

Volané číslo je třeba u Motorol vytáčet ručně - tyto telefony nejsou příliš šikovné...