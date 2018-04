Czech On Line spouští volání přes internet

Operátor nabídne menším firmám a v polovině roku i domácnostem možnost levnějšího telefonování přes internet. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl ředitel pro služby firmám Richard Pinc.

Podobnou službu chtějí nabídnout i další alternativní operátoři a ještě letos s ní počítá i Český Telecom. Její hlavní výhodou je výrazné snížení cen za volání.

Služba pod názvem Voice On Line sjednocuje místní a meziměstské hovorné. Minuta vnitrostátního hovoru ve špičce vyjde na 89 haléřů a mimo špičku na 46 haléřů. Do mobilní sítě se zákazník dovolá za 4,40 koruny za minutu.

V případě, že uživatel volá do sítě Czech On Line, zaplatí ve špičce za minutu volání 53 haléřů a mimo špičku haléřů 23. Když si k paušálu za ADSL připlatí firemní zákazníci devadesát korun měsíčně, volají do sítě COL zdarma. Český Telecom ve svém programu Business Universal nabízí místní volání ve špičce za 1,34 Kč a dálkové volání o korunu dráž. Volání na mobil vyjde na 5,60 Kč.

silný provoz (7:00 - 19:00), slabý provoz (19:00 - 7:00, So, Ne, svátky) silný slabý Místní volání 0,89 0,46 Meziměstské volání 0,89 0,46 Volání do mobilních sítí 4,40 4,40 Volání do sítě Czech On Line 0*/0,53 0*/0,23 Zahraniční volání - sousední země 2,50 2,50 Zahraniční volání - Francie, Itálie, Kanada, Maďarsko, Nizozemsko, USA, Švýcarsko, Vatikán, Velká Británie 3,30 3,30 ceny jsou včetně 19% DPH / *při zaplacení mésíćního poplatku 90 Kć

Zákazník obdrží klasické telefonní číslo a při přechodu z jiné služby si může ponechat současný kontakt. Kvalita má být srovnatelná s běžným hovorem.

Firma pro internetové telefonování využívá pronajaté linky od Českého Telecomu a připojení přes ADSL od společnosti Telenor Networks. Do konce června chce nabídnout i ADSL přímo od Telecomu.

Napsali jsme o VoIP: Volání přes internet je hitem letošního roku. Plno operátorů se připravuje na jeho spuštění. O tom, že technologie Voice over IP je možnou budoucností telekomunikace se rokovalo i na letošním CeBITu .

Czech On Line chce nabídkou nových služeb čelit možnému propadu výnosů z vytáčeného připojení k internetu. Nejpozději v srpnu totiž začnou platit nové propojovací poplatky stanovené Českým telekomunikačním úřadem.

Ty by podle odhadů firmy mohly pro alternativní operátory znamenat zhruba 50procentní pokles výnosů ze služby. Společnost i další operátoři rozhodnutí úřadu napadli a chtějí se obrátit i na antimonopolní úřad.