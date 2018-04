Czech On Line připravuje velkoobchodní nabídku ADSL

Vlastní velkoobchodní nabídku ADSL pro poskytovatele širokopásmového přístupu k internetu a dalších služeb (ISP) připravuje společnost Czech On Line (COL). Umožuje jí to rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) o propojení se sítí Českého Telecomu z 30. dubna. Agentuře ČIA to potvrdil ředitel COL pro regulaci Petr Kastner

Podle jeho slov však COL dosud nemá konkrétní podobu nabídky včetně cenových či technických podmínek a nemá k dispozici ani odhad počtu potenciálních klientů. Jednání se zájemci zahájí až po realizaci propojení s Telecomem, ke kterému by podle rozhodnutí ČTÚ mohlo dojít do konce května.

Krom poskytovatelů ADSL připojení pro koncové zákazníky by nabídka COL podle Kastnera mohla oslovit například i firmy, které chtějí prostřednictvím širokopásmového internetu provozovat videokonference.