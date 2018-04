Czech On Line nabídl volbu operátora pro firmy

Službu pevné volby operátora dnes oficiálně spustila také společnost Czech On Line (COL). Pod názvem COL Voice Easy ji mohou využít pouze zákazníci z řad firem, respektive právnické osoby s přiděleným IČO. "Připravujeme i variantu služby pro zákazníky z řad domácností," uvedl obchodní a marketingový ředitel COL Miroslav Heráň.

Podmínkou pro využívání služby je minimální měsíční výše účtu ve výši tisíc korun podle ceníku Czech On Line, který podle Heráně přináší v průměru až 37procentní úsporu za hovorné a 20procentní úsporu za internet proti standardnímu firemnímu tarifu Českého Telecomu. Zájemce neplatí žádné aktivační poplatky ani měsíční paušály s výjimkou běžného paušálu příslušného cenového tarifu Českého Telecomu.

Za minutu místního hovoru v silném provozu zaplatí uživatel služby COL Voice Easy 1,25 koruny bez pětiprocentní DPH, ve slabém provozu 0,65 koruny. Minuta meziměstského volání přijde na 2,25 koruny ve špičce a 1,35 koruny mimo špičku, minuta volání do tuzemských mobilních sítí vždy na 4,90 koruny. Za minutu vytáčeného připojení k internetu (dial-up) prostřednictvím sítě COL zákazníci zaplatí 0,92 koruny v silném provozu a 0,48 koruny ve slabém provozu. Minuta meziměstských hovorů do Německa a Rakouska přijde na 3,90 koruny, do dalších nejčastěji volaných zemí na 4,50 koruny.

Společnost Czech On Line je alternativním telekomunikačním operátorem a jedním ze tří největších tuzemských internetových providerů. Obchodní aktivity na tuzemském trhu zahájila v roce 1995, v červenci 2000 se stoprocentním vlastníkem stal Telekom Austria AG. Czech On Line má nyní přes 200 zaměstnanců.

Spuštění služby pevné volby operátora již dříve oznámily také společnosti Aliatel, Contactel, Tiscali, eTel ČR či GTS.