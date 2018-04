Czech On Line končí s internetem za paušál

Službu vytáčeného připojení za paušál přestane ke konci dubna poskytovat společnost Czech On Line (COL). Společnost tak o jeden měsíc zkrátila zkušební provoz a v současnosti ani neplánuje zahájení provozu ostrého. ČIA to potvrdila mluvčí COL Stanislava Beyerová. "Při současném obchodním modelu se nám provoz služby Volný čas výrazně nevyplácel," dodala.



Klienti, kteří Volný čas od COL využívali, dostali od firmy nabídku přechodu na službu ADSL, aniž by museli hradit aktivační poplatek ve výši 990 korun. Těm, kteří ADSL využít nechtějí, bude služba ke konci dubna zrušena.



COL zavedl vytáčený internet za paušál v tříměsíčním zkušebním provozu od 1. března. Firma tak následovala konkurenty GTS a Český Telecom, kteří obdobné služby představili o měsíc dříve. Podle Beyerové bohužel od zahájení provozu služby dosud nedošlo k dohodě mezi operátory a Českým Telecom ohledně stávajícího obchodního modelu. Podle něj totiž alternativní operátoři hradí Českému Telecomu propojovací poplatky po minutách a sami svým klientům účtují paušálně. Především u dlouho připojených klientů tak dochází k dotování služby z rozpočtů alternativních operátorů.



Proto společnost GTS, která provoz služby nedeklarovala jako zkušební, před několika dny omezila dobu připojení na osm hodin o víkendu a svátcích či čtyři hodiny v pracovních dnech, celkem však maximálně 120 hodin měsíčně. Český Telecom, jehož zkušební provoz vyprší na konci dubna, se k pokračování služby vyjádří v průběhu několika dnů.



COL zahájil obchodní aktivity v ČR v roce 1995, v červenci 2000 se stoprocentním vlastníkem firmy stal Telekom Austria AG. Czech On Line má přes 200 zaměstnanců. V loňském roce firma za telekomunikační služby utržila celkem 589 milionů korun. Oproti roku 2002 to představuje nárůst o 70 procent. Provozní zisk zároveň činil 87 milionů korun, zatímco v předešlém roce firma vykázala ztrátu 42 milionů korun.

