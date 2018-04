Cyrix WebPAD: Internetová placka

Cyrix je nám znám především jako výrobce procesorů a multimediálních čipů. Postupně se ale od soustředění se pouze na procesory počítačů začal věnovat i věcem jiným, mezi které například patří nové technologie multimédií. Nyní přichází s velmi pěkně provedeným jednoúčelovým zařízením pro použití s internetem.

WebPAD vypadá jako menší LCD displej s vestavěným reproduktorem a pár ovládacími knoflíky. Kdo by ovšem čekal, že to je vše, co potřebujete k serfování po internetu? Teda vše to není. Je to jen koncové zařízení, které má jako ovládací prvek samotný dotykový displej.

Nedílnou součástí balení, bez které byste si moc nezaserfovali je napájecí dok a základní stanice - brána do internetu. Mezi touto bránou a koncovým zařízením (webapad) probíhá komunikace po radiových vlnách na frekvenci 2,4Ghz. Brána se nechá připojit buď do lokální sítě, na ISDN, xDSL, na kabelový modem nebo i na telefonní linku. Tato stanice pak předává data webpadu a naopak.

Srdcem tohoto počítače je Media GX procesor od firmy Cyrix. Přenosná část váží necekých 1,5kg a má rozměry 21,6x27,94x4,5cm, což dává dost prostoru pro větší a přehledný LCD displej. Systém je napájen z akumulátorů a dává se dobíjet do doku. Je to jako když si dáte nabít telefon. Výdrž baterií je dostatečná, aby udržela webpad šest hodin v provozu.

Plastový kryt je tvrdší, aby přežil i menší náraz. Například při pádu ze stolu. Pad má, jak jsem již dříve zmínil vestavěné reproduktory a mikrofon.

Pro lepší ovládání a práci na internetu a s poštou je webpad vybaven dvěmi USB porty, na které je možné připojit klávesnici a myš a jiná zařízení. Ovšem vzhledem k určení přístroje je připojení jiných periferií víceméně zbytečné. Snad by se našlo využití pro USB tiskárnu a reproduktory. To už by se ale z mobilního zařízení stalo úplně něco jiného.

Rozšiřitelnost webpadu nepřipadá v úvahu z jednoho prostého důvodu. A sice proto, že zde není co upgradovat. Vše potřebné je již vestavěno a podporováno.

Ideální použití by bylo pro poskytovatele služeb internetu, kteří by prodávali připojení k Internetu dohromady s koncovým zařízením - WebPADem.

WebPad je teď k vidění na CeBITu a zatím není známa jeho cena. Bude se dodávat pouze OEM partnerům. Ovšem kdy k nám přijde na trh, to ještě nevíme.