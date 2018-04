Curitel S2 - dvakrát 260 000 barev na displeji (první informace)

Pro Středoevropana naprosto neznámá jihokorejská značka Curitel se celým jménem jmenuje Pantech & Curitel a jedná se o třetího největšího jihokorejského výrobce mobilů. Patří pod křídla koncernu Hyundai, což už je i pro nás dostatečně známá značka. Společnost Pantech & Curitel, zkráceně jen Curitel, jako telekomunikační divize koncernu Hyundai byla založena již v roce 1983 a přibližně od poloviny devadesátých let minulého století se věnuje výrobě mobilních telefonů. Začala s CDMA telefony druhé generace, nabízí i GSM přístroje a od tohoto roku nabízí i mobilní telefony standardu CDMA 2000 1x. A mezi ně patří právě i model S2.

Dva špičkové displeje

Curitel S2 na první pohled není nikterak výjimečný telefon, je to takové hranatější véčko, tvarem vzdáleně podobné třeba Samsungu S200. Při bližším pohledu si ale ihned všimnete, že jeho vnější displej je poněkud větší a co teprve, až se rozsvítí. Vnější displej tohoto telefonu má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů, je aktivní (TFT) a dokáže zobrazit 260 000 barev. To jsou parametry, kterými se zatím žádný prodávaný GSM telefon pochlubit nemůže. A to ještě není u Curitelu S2 vše. Stejnými parametry, jen s vyšším rozlišením (128 x 160 obrazových bodů), se pyšní i vnitřní displej tohoto telefonu. I podle reakcí jihokorejských uživatelů jsou oba displeje tohoto telefonu špičkové a za pozornost stojí i další výbava tohoto véčka.

Malý a lehounký

Curitel S2 je poměrně malý telefon, jeho rozměry jsou 84 x 41 x 22 mm a jeho hmotnost je jen 80 gramů. S ohledem na výbavu jsou to opravdu minimální rozměry a hmotnost, stačí porovnat s „evropskými“ telefony třetí generace, což je v rámci standardu CDMA i tento telefon. Telefon se prodává ve čtyřech barvách: bílé, stříbrné, modré a růžové. Výbava telefonu je opravdu velmi bohatá, nutno však opět zdůraznit, že se jedná o CDMA 2000 1x telefon, takže některé funkce se vztahují k možnostem této sítě třetí generace. Telefon má samozřejmě integrovaný fotoaparát s možností zaznamenávat videosekvence a díky síti s ním můžete i uskutečnit videohovor. Objektiv je na přední straně telefonu a nad ním je i integrovaný blesk. Díky kvalitě vnějšího displeje nemusí mít telefon dva objektivy, nebo objektiv otočný, jako „evropské“ 3G telefony. Samotný fotoaparát má VGA rozlišení a nabízí dvojnásobný zoom.

Skvělá výbava

Z další výbavy telefonu můžeme zdůraznit šedesátičtyřhlasé polyfonní vyzvánění, podporu multimediálních (MMS) a obyčejných (SMS) zpráv, e-mail, navigaci pomocí GPS, připojení k počítači kabelem nebo přes infraport, WAP, 8 MB paměti a třeba možnost připojení fotografie k záznamu v telefonním seznamu.

U nás si ještě počkáme

Bohužel, Curitel S2 není určen pro sítě GSM. Tento výrobce sice vyrábí i telefonony pro GSM, ty však nejsou ničím výjimečné, jedná se o véčka s jedním barevným displejem, v nejlepším případě barevným TFT s podporou 65 000 barev. Není nám známo, že by Curitel své výrobky pro sítě GSM prodával ve větším množství pod svojí značkou, spíš se s nimi můžeme setkat na čínském trhu s logem některého místního producenta.

Barevných displejů schopných zobrazit 260 000 barev se ale dočkáme i v Evropě. Jako první je s největší pravděpodobností nabídne další jihokorejský výrobce - Samsung. Ten již představil modely D410 a P700, oba s displeji těchto parametrů. Druhý model P700 je zajímavý i schopností přijímat televizní signál. Měli jsme možnost již telefon s displejem schopným zobrazit 260 000 vyzkoušet a musíme prohlásit, že se opravdu máme na co těšit. Obraz je velmi realistický a detailní. Dřív než na začátku příštího roku to ale nebude.