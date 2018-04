Cubis - lámohlav v 3D

U Astraware prostě hry dělat umějí a jejich novinka s názvem Cubis je toho typickým příkladem. Hra navazuje na herní trhák Bejeweled, ke kterému přidává třetí rozměr a několik dalších nápadů navíc!

Stejně jako Bejeweled není ovšem ani Cubis originálním nápadem Astraware, je to poměrně věrná předělávka úspěšné on-line hry firmy Freshgames LLC.

Výrobce hru nabídl ve verzích pro PalmOS i PocketPC a zakoupit ji můžete za 14,85 USD.

Jak se hraje?

Principem hry je odstraňování barevných kostiček z hracího pole. Odstraní se vždy tři přiléhající kostičky shodné barvy. Nové kostičky zde nepadají odněkud shůry, jejich směr a umístění můžete ovlivnit. Kostičky vlastně sami "vystřelujete" z okraje hracího pole a vše je navíc limitováno časem.

Princip hry je nejlepší nechat objasnit vynikající tutorial, který vás provede podstatou všech pravidel. Postupně se tedy seznámíme s tím, jak se vlastně kostičky odstraňují (tutorial 1), podíváme se na speciální hvězdné kostičky s velkým bonusem (ale rovněž nepříjemnou penalizací při neodstranění) v tutorialu 2. V třetí části návodu se seznámíme s tím, že kostičky, za kterými se nachází volné políčko se po nárazu vámi vyslané kostičky o jedno políčko posunou, čehož můžeme (či spíše musíme) využívat při jejich odstraňování. Čtvrtý tutorial nás naučí, co to vlastně je "Cubis" - pokud odstraněním třech kostiček dojde k odstranění dalšího "shluku" kostiček jiné barvy, získáváte bonusové body navíc!

Pátá část návodu nás seznamuje se zvláštními typy kostiček, kterými jsou kameny. Ty se nemohou hýbat, nelze je odstraňovat, této vlastnosti ale můžeme využít při pohybu jiných kostiček a sestavování kýžených kombinací. Šestý tutorial ukazuje, co jsou to "rozbité" kostičky, a jak nám mohou pomáhat. Sedmý návod nás vyhoupne do 3D rozměru - na řadě jsou totiž půlkostičky, které se umí dostat nad jinou kostičku do druhé a třetí úrovně! V osmém tutorialu se dozvíme něco o kostičkách, které dokáží obarvit jinou kostičku a dostat se pak nad ni do druhé úrovně. Devátý tutorial nám ukáže laserové kostičky, které dokáží zničit všechno, co jim stojí v cestě, dokonce i kameny.

Hra samotná má dva základní režimy:

Puzzle - na začátku kola je stanoven úkol počtu odstraněných kostiček a časového limitu.

Obtížnost hry se samozřejmě stále stupňuje.

Zpracování

Asi těžko lze něco v této oblasti Astraware něco vytknout. Grafika je velmi hezká, animace půvabné a máte-li zvukově vybavený palm, uslyšíte i hudbu a zvukové efekty (na PocketPC samozřejmost). V registrované verzi si můžete zvolit jedno z tří nabízených pozadí. Grafika podporuje rozlišení 160x160 a 320x320 na PalmOS a 240x320 na PocketPC.

Ovládání hry je jednoduché - postačí vám stylus, můžete ale používat i tlačítka. U Astraware je samozřejmostí i tabulka nejvyšších skóre s možností exportu na webové stránky.

Závěr

Cubis je pro příznivce žánru puzzle takřka povinností. Kromě nadšených recenzí se hra dočkala nedávno i ocenění od PDArcade jako nejlepší puzzle pro PalmOS zas rok 2003. Díky demoverzi můžete bez rizika před případným nákupem vyzkoušet, zda vás hra bude bavit.