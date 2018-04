Cenový premiant má kovový rámeček a LTE za 3 500 korun. Test Cube1 V54

Konkurenční boj v kategorii levných smarpthonů je opravdu ostrý. A přispívá do něj i distributor Setos, který si nechává vyrábět smartphony pod vlastní značkou Cube1. Jde vždy o dostupné a svou výbavou nečekaně atraktivní kousky, které se snaží využít některého z aktuálních trendů. Doposud jim ale chyběla podpora rychlých dat LTE, která se i v nejnižší kategorii pomalu stala samozřejmostí.

Plusy a mínusy Proč koupit? lákavá cena

kovový rám

solidní displej

podpora LTE

Proč nekoupit? nepovedený fotoaparát

nemá NFC Kdy? V prodeji Za kolik? 3 500 Kč

Nový model Cube1 V54 to napravuje a hned patří mezi nečekaně atraktivní kousky. Má slušný HD displej, rychlá data a především povedenou kovovou konstrukci. Ta bude asi největším lákadlem, podobně konstruovaných telefonů v dané cenové kategorii moc nenajdeme. Bez kompromisů se to samozřejmě celé neobejde, ale to se dalo čekat.

Pro koho to je?

Cube1 V54 (schválně, jestli si to jméno někdo zapamatuje) je cenově dostupný smartphone, který chce nabídnout solidní funkční sadu i těm, kdo si jinak potrpí spíš na vzhled než na výbavu. Z našeho pohledu má tenhle smartphone vše, co by mohl středně náročný uživatel potřebovat a možná i něco navíc.

Jaké je tedy to zpracování?

Na danou cenu hodně povedené. Za méně než 3 500 korun dostane uživatel smartphone s velmi bytelným kovovým rámem a elegantním designem. Ten sice možná není tolik uhlazený, jako jsme zvyklí z luxusnějších telefonů, ale celkově působí hodně dobrým dojmem.

Co máte na mysli tím „není uhlazený“?

Jde o detaily. Zadní plastový kryt baterie mu zajímavou strukturu, která se ale nemusí líbit všem. Navíc se nabízí jen v bílé barvě, což je trochu škoda. Na místě drží velmi pevně, ale namačkat jej tam zpátky tak, aby dobře lícoval, není úplně snadné. A i ten kovový rám, kde se střídá leštěný a broušený povrch působí trochu neuhlazeně, ale na druhou stranu je tu pozornost pro detail obdivuhodná. Rám mírně přesahuje úroveň roviny čelního skla, takže je displej při položení na stůl směrem dolů trochu chráněn před okamžitým poškrábáním. Design krycího skla vypadá, jakoby neměl displej rámečky, ale po rozsvícení se ukáže, že jsou naopak docela výrazné.

Takže se vám nelíbí?

Ne, ne, naopak, tenhle celek, který je překvapivě plný různých detailů, působí elegantně. V dané třídě je to určitě nečekaný zjev, většina smartphonů je tu hodně nenápadných a nudných, to Cube1 V54 určitě není.

Jaká je výbava?

Na dnešní poměry už docela základní, ale v zásadě to nevadí. Čtyřjádrový procesor a 1 GB RAM nikoho neohromí, ale s čistým Androidem 5 tahle sestava funguje svižně a bez problémů. Telefon se tak zadýchá až v případě větších nároků, ale ty by typičtí zájemci mít neměli. Důležitější pro ně může být podpora dvou SIM, samozřejmě je tu slot pro karty microSD. Upřímně, s 8 GB vnitřní paměti je to nutnost i pro ony méně náročné uživatele.

Chybí NFC, ale ani to asi není zásadní nedostatek, důležitější je již zmiňovaná podpora LTE. Displej je pětipalcový a má solidní HD rozlišení a je to IPS panel s docela dobrou čitelností. Ale za standardních podmínek na nás působí trochu bledým dojem, jako by mu prostě chyběly barvy. Naštěstí jsou v menu ukryté podrobné možnosti nastavení barev, které umožní každému zvolit ten ideální kontrast, sytost, teplotu barev i jas. A funguje to dobře, takže jsme si displej nakonec docela oblíbili.

Co výdrž?

Nenáročný procesor Mediatek a výměnná baterie s kapacitou 2 100 mAh znamenají, že není třeba mít obavu o nepřiměřené vybíjení. Den vydrží Cube1 V54 určitě a dva dny na jedno nabití by neměly být pro typického zájemce o takový smartphone větším problémem.

To všechno zní dobře. Takže háčkem je foťák?

Ano, uhádli jste to. Asi žádný z telefonů Cube1 nepatří mezi kdovíjak skvělé fotomobily a ani V54 to nezmění. Deklarované třináctimegapixelové fotky vznikají opět interpolací, nativní rozlišení čipu je 8 megapixelů. Čelní foťák je na tom mimochodem s interpolací ještě hůř, ze 2 megapixelů se snaží udělat 5. Těžko říct, proč to výrobce dělá, snad aby vypadal lépe v tabulkách s parametry.

Snímky v nativním rozlišení nenadchnou ale použitelné jsou, vyhněte se však interpolaci – pak snímky naprosto postrádají detaily a jsou hodně rozplizlé. I v nativním rozlišení to není žádná velká sláva, ale na druhou stranu v dané kategorii ani úplná tragédie. Za dobrého světla jsou snímky relativně sympatické, jen fotoaparát nezvládá dobře silnější kontrasty. Ale barvy jsou dobré.

Výkon v horším světle je ale podstatně horší. Nejen, že se pak prohloubí fotoaparátu vlastní potíže s ostřením, ale i s dobou pořízení snímku. Každý snímek zabere několik sekund, pokud použijete blesk, je to ještě déle, tohle není fotomobil na pohotové focení. Snímky z bleskem jsou navíc hodně tmavé. I za 3 500 korun lze pořídit lepší fotomobily.

Mám si ho pořídit?

Pokud patříte mezi méně náročné uživatele, kteří touží po elegantním a kvalitě postaveném smartphonu, tohle by mohl být jeden z vašich favoritů.

Výbava se blíží té u stále kvalitně vybaveného Vodafone Smart Prime 6, přitom jsou design i konstrukce mnohem zajímavější. Podobně zpracovaných kousků v dané cenové kategorii moc nenajdeme, napadá nás snad jen Coolpad Porto s menším displejem o podstatně horším rozlišení.

Porto je elegantnější a působí o něco luxusněji, ale je méně bytelný a má trochu obyčejnější výbavu. O něco dražší Honor 4C je sice možná trochu vyspělejším smartphonem, ale má starší Android a nenabídne kovovou konstrukci. Ale fotí lépe.