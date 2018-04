Čtyřjádrové HTC One X: bez paměťových karet a s S-LCD displejem

Původně se o modelu hovořilo jako o HTC Edge, poté se objevilo jméno Endeavor. Novinka ale nakonec ponese označení One X. Označením One pak bude pojmenována celá nová řada tchajwanských smartphonů.

Server MoDaCo přišel s další várkou informací, nic však není oficiálně potvrzeno. Na to, co bude nové HTC opravdu umět, si musíme počkat na oficiální představení, které proběhne 26. února.

Že připravované HTC bude mít obří HD displej, už víme. Nové informace doplňují, že displej bude S-LCD a nikoliv Super AMOLED, jak se původně spekulovalo. Super AMOLED displej dostanou jiné modely značky. Dodejme, že displej bude mít rozlišení 1280 × 720 obrazových bodů a úhlopříčku 4,7 palce.

HTC One X bude vybaveno nejnovějším Androidem 4.0.5 Ice Cream Sandwich. Render telefonu, který se před časem objevil a který je připojen k tomuto článku, ale není přesný. Nové HTC by totiž nemělo mít dotyková funkční tlačítka pod displejem, ale stejně jako Samsung Galaxy Nexus budou ovladače součástí dotykového displeje.

HTC bude po Sony a Samsungu dalším výrobcem, který nabídne špičkový smartphone s androidem bez slotu na paměťové karty. Vadit by to příliš nemělo, jelikož vestavěná uživatelská paměť telefonu bude mít kapacitu 32 GB. Podporována by měla být funkce Mass Storage.

HTC One X bude jedním z prvních smartphonů vybaveným čtyřjádrovým procesorem. Konkrétně s procesorem Tegra 3, který bude taktovaný na frekvenci 1,5 GHz a paměť RAM bude mít kapacitu 1 GB. Fotoaparát by měl být osmimegapixelový se schopností pořizovat videa ve Full HD rozlišení. Ve výbavě najdeme i LED blesk.

Další výbava čítá všechny vymoženosti, jaké se očekávají od špičkového smartphonu. V telefonu tak najdeme satelitní navigaci, bezdrátovou technologii NFC nebo datové přenosy HSPDA 21 Mbps. Telefon bude, stejně jako mnoho dalších nových smartphonů, používat MicroSIM karty. Baterie by měla mít kapacitu 1 800 mAh. Není však jisté, zda bude vyměnitelná.