Čtyřicet tisíc aplikací pro Pocket PC a Palm za českou měnu a bez přirážky

Oznámení spolupráce v prodeji mobilních aplikací.



Společnost AH Mobile s.r.o. připravila, ve spolupráci se servery PocketGear.com, PalmGear.com a Handango.com, novinku na českém a slovenském trhu. Možnost nakupovat přes 40000 (ano, 40 tisíc!) aplikací za koruny a to bez příplatku pro majitele PDA zařízení WindowsCE, PocketPC 2000, 2002, Windows Mobile 2003 (SE), PalmOS, Smartphone zařízení Windows Mobile, PalmOS, Symbian a dalších od výrobců jako HP, Fujitsu Siemens, Dell, Acer, Umax, Toshiba, PalmOne, Tmobile, Eurotel, HTC, Nokia, ... .

Nepotřebujete zadávat informace o kreditní kartě a bát se jejich zneužití. Stačí si vybrat aplikace a zaslat objednávku. Tuto možnost nabízíme jako jediní na trhu a to na serverech www.pocketgear.cz, www.palmgear.cz, www.handango.cz a také v internetovém obchodě www.ahmobile.cz.



AH Mobile s.r.o. :



Společnost AH Mobile s.r.o. nabízí prodej výpočetní a kancelářské techniky, příslušenství, softwaru a to hlavně v oblasti mobilních zařízení a komunikací. Nedílnou součástí prodeje je i technická podpora zákazníků, poradenství a servis. Nabízí řešení pro bezpečnost IT, aplikace pro silné online šifrování dat na pevných discích interních i externích a to včetně médií CD ROM a DVD ROM (produkty společnosti Securstar). Součastí řešení je možnost rozšíření zabezpečení o hardwarové prvky (Rainbow iKey). Společnost nabízí nakupování na splátky a leasing ve spolupráci s největšími společnostmi v České republice jako jsou Česká spořitelna a.s., Home Credit Finance a.s. a Ekoma s.r.o. a to i bez doložení dokladu o příjmu.





Peter Adamec, 14.9.2004

AH Mobile s.r.o.,

Táborská 31,

14000 Praha 4