Čtyři nové špičkové Nokie živě − prohlédněte si multimediální hity

Zdá se, že Nokia nechce usnout na vavřínech, a ani 40% podíl, který na světovém trhu dosáhla v posledním čtvrtletí, jí nestačí. Tak jako v minulých letech i letos na World GSM Congress v Barceloně předvedla, že trendy sledují její vývojáři opravdu pečlivě. A někdy je také určují.

Ale není to jen GPS. Mobilní telefon nás propojuje s okolním světem stále více, díky přístupu na internet a rychlému rozvoji HSDPA (tedy všude, kromě Česka, kde o něj prý uživatelé − jako jediní v Evropě − nestojí) může nabídnout telefon mnohem více. Zajímavým momentem je například spojení GPS a fotoaparátu. V souboru EXIF je již dlouho místo pro GPS souřadnice, ale až na ojedinělé pokusy výrobců fotoaparátů se skoro nevyužívají. Snad všechny mobily představené letos v Barceloně už ale umí do fotky automaticky uložit polohu. Když se tak budete chtít sejít s přáteli, není nic snazšího. Jednoduše pošlete fotku i s polohou. O zbytek se postará navigace.

Nokia N96

Zejména po faceliftu v podobě N95 8 GB jsme opravdu s napětím čekali, co může přinést nástupce. Vývojáři si určitě zaslouží pochvalu za to, že se nepustili do nesmyslného honění za přidáváním megapixelů. Vzhledem k velikosti čipu by to stejně nemělo smysl. Nová N96 tak má stále 5Mpx čip doplněný diodovým bleskem. Příjemný je určitě nárůst vnitřní paměti na 16 GB.

Redesignem prošla klávesnice a také tlačítka pod displejem. V tomto směru si nejsme úplně jisti, jestli je to krok kupředu. Klávesnice na N95 8 GB se nám subjetivně zdá přece jen pohodlnější. Dobrý dojem na nás ale udělal vysouvací mechanismus, který vypadá odolně.

Velkou novinkou je integrovaný DVB-H čip a vzhledem k tomu, že bychom se v průběhu letošního roku měli dočkat DVB-H multiplexu i u nás, zní to jako zajímavá informace. Už na N95 8GB jsme se přesvědčili, že filmy na 2,8" displeji vypadají obstojně. Podobně jako Nokia N95 8GB s posledním firmwarem i N96 bude mít plnohodnotný Flash přehrávač, takže si budeme moci pustit videa z YouTube a dalších služeb přímo na telefonu bez jakýchkoli dalších úprav. Opět by mělo jít o standard, se kterým se budeme setkávat stále častěji.

Nokia 6220 Classic

Šestková řada je pro Nokie tak trochu srdcovou záležitostí. Přestože skutečné manažerské telefony se už dávno přesunuly do řady E, velké množství manažerů je stále přesvědčeno, že šestky jsou pro ně to pravé. Nokia to vyřešila docela chytře, když udělala řadu pro konzervativní uživatele. Ale pozor, to, že telefon vypadá tak trochu archaicky, ještě neznamená, že je archaický i uvnitř.

Uvnitř 6220 tak najdeme operační systém Symbian S60 a s ním opravdu dokonalou výbavu, která mimo jiné zahrnuje 5Mpx fotoaparát doplněný xenonovým bleskem. Pochopitelně se symbianem přichází i veškerá další multimediální výbava, včetně videa ve VGA rozlišení při 30 fps, a samozřejmě také hudební přehrávač. Škoda jen, že se Nokia vrátila k 2,5mm jacku.

Nechybí ani GPS, bez kterého se telefony opravdu neobejdou. Pochopitelně, jako u všech předchozích modelů, i v tomto případě je integrována i podpora aGPS, takže určení polohy by mělo být opravdu rychlé. Rychlý by měl být i přístup k internetu, i když telefon podporuje HSDPA jen do rychlosti 3,6 Mbps. Na druhou stranu vzhledem k reálným rychlostem operátorů je to asi trochu jedno.

Navenek vypadá 6220 opravdu hodně usedle, když si ji vezmete do ruky, skoro až nudně. Chápeme, že nostalgiků pro 6310 je tu pořád hodně (a hodně jich tenhle obstarožní přístroj stále používá), přesto 6220 opravdu reálně hrozí, že zapadne v šedivém průměru. Je otázka, jestli ji z něj může dostat logo Nokia nebo opravdu velmi dobrá výbava. Jenže dobrou výbavu už dnes nabízejí všichni. Ale jestli máte rádi staré mobily, mohla by to být dobrá volba.

Nokia 6210 Navigator

Když loni v Barceloně představila Nokia 6110 Navigator, vypadalo to, že tak trochu šlápla vedle. Čas ale ukázal, že tomu tak nebylo a uvedení 6210 se zdá jako naprosto logický krok. Nokia mezitím koupila Navteq a také vylepšila své Nokia Maps. Takže zatímco původní navigátor byl ještě dodáván s Route 66, novinka už nabídne Nokia Maps 2.0 s řadou vylepšení.

Jednou z velkých novinek má být pěší navigace. Nepodařilo se nám ale zjistit, jak to bude s placením. Předchozí verze Nokia Maps udělala totiž neplacenou verzi téměř nepoužitelnou − tedy nepoužitelnou na cokoli kromě určení aktuální polohy. Jak ale ukazuje příklad spolupráce Samsungu a Navigonu, navigace zadarmo se ještě nějakou dobu v telefonech nedočkáme.

Najít více odlišností na nových nokiích je opravdu obtížné, když odhlédneme od vnějšího vzhledu, jsou si všechny představené přístroje opravdu hodně podobné. Snad jen N96 trochu vybočuje, ale jinak jsou technické parametry telefonů opravdu hodně podobné. Samozřejmě je to dáno i tím, že všechny nové modely mají Symbian S60.

Přesto není daleko doba, kdy budeme telefon vybírat opravdu jen podle toho, jak se nám líbí a jak se mačkají klávesy. Ty jsou u 6210 opět trochu předělány, tentokráte ale k lepšímu. Přece jen u 6110 vypadaly klávesy opravdu hodně archaicky. Nové klávesy dodávají 6210 mnohem modernější vzhled. Pokud jste tedy fanoušky sliderů, není asi co řešit.

Nokia N78

Po úspěchu N73 asi nikdo nepochyboval, že se letos dočkáme nástupce. Jak potvrdil CEO Nokia na tiskové konferenci, byla N73 jedním z nejúspěšnějších modelů loňského roku. Bylo to pro všechny tak trochu překvapením, Nokia N73 je koncipována zvláštně − oproti ostatním modelům Nkové řady vypadá hodně konzervativně, a zároveň přinesla novinky, které byly určené pro všechny fanoušky technických lahůdek.

Pro N78 druhá část platí stále, opět jde o hodně nadupaný telefon, který navíc na rozdíl od modelů šestkové řady přináší i klasický 3,5mm jack pro připojení stereo sluchátek a dokonce nabídne i stereo reproduktory. Vzhled je ovšem mnohem více futuristický, černý zrcadlový povrch vypadá opravdu efektně a dodává telefonu tak trochu luxusní vzhled. Bohužel efektnosti před efektivitou byla dána přednost v případě klávesnice, což asi řadě uživatelů zrovna radost neudělá.