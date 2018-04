Čtyři kapky ze softwarového moře pro Siemens

Se softwarovými programy na mobilní telefony jste již měli možnost seznámit se na našich stránkách. Protože těchto prográmků je nepřeberné množství, seznámíme vás dnes s dalšími čtyřmi. Programy jsou určené pro Siemensy S25 a hned ve dvou případech zde naleznete takzvané balíčky, které umožňují nejen jednu, ale hned několik aplikací.

Visual GSM

První z programů, které bychom vám chtěli představit, je Visual GSM, kde najdete editaci telefonního seznamu, možnost práce s SMS zprávami a jejich následné odeslání, nebo možnost zásahu a úprav do nastavení telefonu. Mimo to je zde i takzvaný GSM scan, který informuje o tom jak vypadá stav sítě v lokalitě, na které se právě nacházíte, kterou základnovou stanici využíváte apod. Balíček doplňuje možnost klasického nahrání loga či melodie dle výběru. Tento program je bohužel v němčině, nicméně je velmi obsáhlý.

S25atonce

S naprosto stejnými možnostmi se setkáte i u druhého programu, který je rovněž v němčině. Ke stáhnutí jsou dvě verze. Pokud tedy pomocí kabelu započnete práci s telefonem, můžete editovat seznam, pracovat s nastavením telefonu, pracovat s organizérem nebo se SMS zprávami. Nechybí ani logo a melodie.

Ringtones for Siemens C25/S25

Zde si můžete nahrát vlastní melodii dle libosti a s dílkem později pracovat. Program je přehledný a pokud nejste zrovna uživatel s hudebním sluchem, máte možnost nápovědy s podprogramem keystrokes, který prostřednictvím tabulky zpřehledňuje noty na klávesnici při komponování.

Quick Beam

Když už jsme se věnovali programu pro Simensy, jenž byl specializovaný pouze na melodie, bylo by dobré zmínit i prográmek pro zasílání loga. Quick Beam můžete využívat pouze při zapojení přes IRDA a to s telefonem Siemens S25. Umožňuje nahrání libovolného loga dle výběru do vašeho telefonu.