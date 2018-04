Manažer Sony: čtyřjádra až příští rok, supersmartphony letos

Mimo jiné uvedl, že android je pro Sony stěžejní platformou, ale že to firmě nebrání uvažovat i o dalších možnostech. Nejvíce jsme rozebírali produktovou strategii mobilní divize Sony.

Prozradil nám, že smartphony se čtyřjádrovými procesory přijdou nejdříve až příští rok, letos se ale můžeme těšit ještě na jednu várku novinek. Sony ve druhé polovině roku začne používat architekturu Cortex A15, která podle Sneedena překonává čtyřjádrovou architekturu současných čipů. Firma se také snaží urychlit uvádění nových produktů na trh.

Sneeden také potvrdil, že Sony chce více vzájemně propagovat různé řady produktů a že například tablety budou důležitou součástí portfolia. Rozšiřovat se budou i služby pod hlavičkou Sony Entertainment Network. Na malých trzích si na spuštění sice počkáme, ale dojít by k němu mělo.

Na tiskové konferenci Sony na veletrhu MWC se nestalo nic zásadního. Kdy nás tedy čeká opravdové překvapení od Sony?

Domnívám se, že spíše než o překvapeních je naše momentální situace o naplnění slibu, kterým je uvedení NXT Series na trh. S tím jsme začali v lednu na CESu a mohu konstatovat, že rychlost uvádění našich nových produktů na trh se zvyšuje. V lednu uvedená Xperia S se už prodává. Takže spíše než o překvapení je naše situace o tom, že se chceme uvést jako Sony Mobile, chceme uvést naši novou řadu produktů se sebevědomým designem, špičkovou technikou a službami, které jdou za hranice světa smartphonů.

Jaká je vaše modelová strategie? Nyní máte NXT Series se třemi produkty a navíc typ Ion, jak to bude nadále?

Ion byl vyvinut jako náš první LTE produkt speciálně pro operátora AT&T. Díky velkému ohlasu na jeho uvedení jsme se ale rozhodli ho nabídnout celosvětově. V červnu by měl být telefon k dispozici u AT&T a zhruba o měsíc později vstoupí i na světové trhy. Je to vlastně náš top-model, nabídne stejnou sadu funkcí jako Xperia S a k tomu větší displej a podporu LTE. Do NXT Series ale nepatří, protože s ostatními modely nesdílí jednotný designový styl.

V Barceloně je slušná koncentrace čtyřjádrových smartphonů. Už Sony Ericsson spíše po stránce výkonu konkurenci neustále doháněl. Změní se to se Sony?

V našich nejnovějších produktech máme dvoujádrové procesory, které jsou přesně těmi pravými pro to, aby tyto smartphony fungovaly perfektně tak, jak mají. Momentálně se více soustředíme na rovnováhu mezi výkonem a výdrží baterie než na absolutní výkon. To je případ našich aktuálních novinek.

V druhé polovině roku představíme telefony s procesory s nejmodernější architekturou Cortex-A15. Ty budou výkonnější a přitom úspornější než současné čtyřjádrové procesory. To je naše strategie pro druhou polovinu letošního roku. Pak samozřejmě vyhodnocujeme, zda v roce 2013 přijdou na řadu čtyřjádrové procesory. Ty ale do našich produktů nenastoupí do doby, dokud si nebudeme jisti, že nabízí správný mix výkonu a výdrže a že budou přínosem pro naše produkty.

Jeden technický detail. Jak naučíte uživatele používat NFC. Budete například Smart Tags přidávat do balení s telefony?

Smart Tags se budou většinou prodávat samostatně, ale záleží to na konkrétních trzích a operátorech. Pokud je budou chtít dávat do balení, není v tom žádný problém. Na Smart Tags se mi líbí to, že přináší uživateli srozumitelnou formou úplně novou technologii, která by jinak mohla působit složitě a technicky. Příliš technických novinek se ale uživatelé často leknou.

My chceme Smart Tags a jejich používání propagovat a ukazovat, že NFC je vlastně jednoduchá, zábavná a užitečná věc. Smart Tags jednoduše zapne různé funkce telefonu a uživatel si je může nastavit pro různé situace. NFC jako takové má ale daleko širší použití a dává nám prostor k propojení a komunikaci více zařízení jako jsou tablety, televizory ale také běžného příslušenství k mobilnímu telefonu.