Otec phabletů slaví čtyři roky

Samsung svojí řadou Galaxy Note v roce 2011 definoval celou kategorii phabletů, tedy kříženců smartphonů s tablety. I když o podobná zařízení se pokoušeli někteří výrobci před Samsungem, až model Galaxy Note si získal celosvětovou pozornost a popularitu.

Modelová řada Galaxy Note se v současnosti musí na trhu prát s početnou konkurencí.

Revoluce v podobě dotykového ovládání pomocí pouhých prstů na kapacitních displejích jako by se modelů Galaxy Note netýkala.

Samsung totiž vybavil modely Galaxy Note dotykovým perem a vrátil se tak v čase do dob rezistivních displejů, které se ovládaly právě dotykovými pery.

Jenže v případě Samsungů Galaxy Note je technologie zcela jinde a řada uživatelů si dotykové pero nedokáže vynachválit. Konkurence navíc tuto výbavu prakticky ignoruje. Z dotykového pera udělal Samsung klíč k úspěchu svých velkých modelů.

Letošní čtvrtá generace Samsungu Galaxy Note byla představena před pár dny na veletrhu IFA. Je proto čas si čtyři generace modelu Note připomenout. Výrobce k tomu vytvořil infografiku, která jasně ukazuje posun celé modelové řady. Do řady Note patří i několik tabletů, nás ale v tomto článku zajímají pouze phablety.

Galaxy Note

S odstupem času už vypadá výbava první modelu Galaxy Note směšně. Hlavně by vůbec nespadala do - podle dnešních měřítek - termínu phablet. První Note byl totiž vybaven 5,2palcovým displejem, který byl v té době obrovský. Současným standardem lépe vybavených smartphonů jsou přitom pětipalcové displeje. Například sourozenec Galaxy S má 5,1palcový displej.

V době svého uvedení byl první Note s rozměry 146,85 x 82,95 x 9,65 opravdový obr. Dnes jsou jeho rozměry běžné i mezi normálními smartphony. Tedy až na šířku. První Note je dosud nejširším modelem této řady. Hmotnost 178 gramů je ovšem docela vysoká, současná poslední generace má téměř totožnou hmotnost. Loňský model byl o poznání lehčí.

První Note měl „tabletové“ rozlišení displeje 1 280 x 800 obrazových bodů. Displej byl a stále i u nových modelů je typu Super AMOLED. Fotoaparát měl na tehdejší dobu vysoké rozlišení osm megapixelů.

Phablet s Androidem 2.3 Gingebread používal jenom dvoujádrový procesor s taktem 1,4 GHz. Paměť RAM byla 1 GB. Takže z dnešního pohledu žádné „dělo“. Existovaly dvě verze prvního Notu. Jedna měla uživatelskou paměť 16 GB, druhá 32 GB. Paměť byla rozšířitelná pomocí paměťových karet o 32 GB. Baterie měla kapacitu 2 500 mAh.

Galaxy Note II

O rok později přišel Note II, který měl větší displej i rozměry. Ovšem i 5,5palcová úhlopříčka by z Notu II dnes phablet tak úplně neudělala. Tak velký displej má třeba i „běžné“ LG G3, které rozhodně nespadá do škatulky phablet. A to ani podle výrobce.

Rozměry telefonu narostly na 151,1 x 80,5 x 9,4 milimetru. Jenže od té doby už modely Note příliš nerostly. Samsung se snaží držet rozměry na uzdě. Hmotnost povyrostla minimálně na 180 gramů.

Displej dostal tradiční HD rozlišení 1 280 x 720 obrazových bodů. Fotoaparát zůstal na rozlišení osm megapixelů. Jako operační systém posloužil Android 4.1 Jelly Bean a procesor už byl čtyřjádrový s taktem 1,6 GHz. Paměť RAM povyrostla na 2 GB.

Opět bylo v prodeji několik provedení lišících se uživatelskou pamětí. 16 GB variantu a 32 GB verzi doplnilo 64 GB provedení. Paměť je nadále rozšiřitelná a to o 64 GB. Baterie už měla slušnou kapacitu 3 100 mAh.

Druhý Note se dočkal vzkříšení v podobě modelu Note 3 Neo. Ten byl představen zkraje letošního roku a přes nový design má výbavu jako dva roky starý model.

Galaxy Note 3

Třetí provedení znamená změnu ve značení. Římské číslovaní nahradily arabské číslice. Note 3 povyrostl je nepatrně na výšku, jinak jsou rozměry menší (151,2 x 79,2 x 8,3 milimetru). Hmotnost je, jak už jsme psali, z celé modelové řady rekordně nízká: 168 gramů.

Přes prakticky totožné rozlišení povyrostl displej na úhlopříčku 5,7 palce, které se Samsung drží do dnes a není tak nic dlužen termínu phablet. Displej měl už rozlišení Full HD 1 920 x 1 080 obrazových bodů. Fotoaparát si polepšil na 13megapixelové rozlišení. Videa šla nahrávat v ultravysokém rozlišení 4K.

Note 3 už byl výkonný phablet. Čtyřjádrový procesor měl takt 2,3 GHz a jako jeden z prvních smartphonů/phabletů byl Note 3 vybaven operační pamětí 3 GB. Phablet s Androidem 4.3 Jelly Bean měl opět dvě verze lišících se vestavěnou uživatelskou pamětí. Vypadla tak verze s velkou kapacitou 64 GB. Baterie si polepšila mírně na kapacitu 3 200 mAh.

Galaxy Note 4

Letošní čtvrté provedení se rozměry ani designem od předchůdce příliš neliší. S rozměry 153,5 x 78,6 x 8,5 milimetru se stále jedná v kategorii phabletů o kompaktní přístroj. Jestliže Note II byl nejširší, tak Note 4 je nejužší. Hmotnost se drží na rozumných 176 gramech, která je druhá nejnižší z celé modelové řady.

Samsung Galaxy Note Edge Druhý nový letošní Note s přídomkem Edge, který má displej za roh, jsme do přehledu nezařadili. Stejně, jako se v Evropě nebude prodávat model Galaxy S5 s QHD displejem, který je dostupný pouze na domácím trhu, tak k nám nemíří ani Note Edge. Je to specialita ukazující schopnosti výrobce, která bude v limitovaném prodeji pouze v Jižní Koreji a možná v Japonsku.

Displej zůstal na úhlopříčce 5,7 palce, ovšem narostlo rozlišení. A to enormně. Stejně jako několik konkurenčních nových modelů dostal Note 4 rozlišení displeje UHD, tedy 2 560 x 1 440 obrazových bodů. Displej je tak superjemný. Fotoaparát je v poslední inkarnaci už 16megapixelový.

Phablet s Androidem 4.4 KitKat bude mít dvě verze lišící se procesorem. Tak to měly i některé starší modely u tohoto současného ale zatím nevíme, jaký bude v prodeji na našem trhu. Existovat bude verze s čtyřjádrovým 2,7 GHz procesorem nebo osmijádrovým procesorem (čtyři jádra 1,9 GHz, čtyři jádra 1,3 GHz).

Operační paměť je i s příchodem 64-bitového Androidu L stále 3 GB. Samsung u posledního modelu změnil strategii a nabízet bude pouze jedno provedení s uživatelskou pamětí 32 GB. Výrobce garantuje navýšení paměti pomocí paměťových karet o 64 GB, v reálu půjde paměť zvětšit dvojnásobně. Baterie se dočkala pouze minimálního navýšení kapacity na 3 220 mAh. Uvidíme, jak se baterie popere s energeticky náročným displejem.

Rozměry Notu tedy nijak strmě nerostou, stejně jako velikost displeje. Výrobci tak slouží ke cti, že se snaží o optimální velikost, která vyhoví téměř každému. Co však roste je cena. Jestliže první dvě generace se začali prodávat za 15 500 korun, což nebyla v době uvedení nízká částka, tak předposlední model nasadil laťku výše.

Note 3 se začal prodávat za 19 000 korun a to už je opravdu hodně. To ale stále nebude nic proti úplné novince s pořadovým číslem čtyři. Ta se začne prodávat za 21 500 korun. To už řadí nový Note téměř do prémiového segmentu, který jinak opanují stylové telefony z ušlechtilých materiálů.

Ovšem nový Note toho umí podstatně více a zákazník se musí rozhodnout, zda mu za to nový Note stojí. Vysoko nastavená cena se ale ukázala jako překážka u Samsungu Galaxy S5, jehož prodeje zaostaly za očekáváním. Manažeři jihokorejského výrobce si jsou ale kvalitou nového Notu za tak vysokou cenu asi jistí.

Budoucnost modelové řady Note ukázal právě zmiňovaný model Edge. Zatím slouží jako „komerční koncept“. Ovšem na jeho masové rozšíření si budeme muset asi ještě chvíli počkat. V každém případě vypadá řada Note v současném portfoliu Samsungu nejzajímavěji a jistě ještě skrývá velký potenciál.