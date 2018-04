Čtyři firmy by chtěly vládě radit v otázkách UMTS

28.05.2001 08:56 PRAHA (ČIA) - Český telekomunikační úřad (ČTÚ) nevypíše výběrové řízení na poradce při prodeji licencí pro sítě mobilních telefonů třetí generace (UMTS), přestože to původně tvrdil. Informuje o tom pondělní vydání Mladé fronty Dnes (MfD). Poradce vzejde z firem Linklaters, United Talent Central Europe, CEA Investment a Central Europe Trust, tedy z firem, které ČTÚ samy nabídly své služby. "Přece se nebudeme vnucovat někomu, kdo o to nestojí," cituje MfD vysvětlení předsedy ČTÚ Davida Stádníka.

Deník upozorňuje, že kromě první z uvedených společností, která je mezinárodní právnickou firmou, nejde o známé firmy z oboru poradenství. Tři zbývající byly zapsány do obchodního rejstříku až letos. Sám Stádník odmítl pro MfD jména komentovat s tím, že sdělí až vítěze. "Podle lidí z oboru ovšem chtělo úřadu radit nejméně deset firem," dodává deník.

Licence na provozování třetí generace mobilních telefonů (UMTS) budou uděleny do konce tohoto roku. Podle ministra dopravy a spojů Jaromíra Schlinga má o čtyři licence zájem přibližně desítka firem, včetně tří stávajících operátorů. Všichni se podle něj budou snažit zaplatit co nejmenší částku, vláda však bude trvat na svých původních představách. Sám ministr by rád, aby každý provozovatel zaplatil státu za licenci přibližně sedm miliard korun.