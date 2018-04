Čtvrtý operátor je v nedohlednu.

Velká hra o možný vstup čtvrtého mobilního operátora se stále více zamotává a je čím dál nepřehlednější. Z přípravy důležitého obchodu, který rozdá karty na zdejším telekomunikačním trhu na dlouhá léta dopředu, je totiž stále více cítit politika.

Podmínky, za kterých se budou dražit volné frekvence, na nichž by nový hráč na trhu mohl vyrůst, měl Český telekomunikační úřad (ČTÚ) představit už ve čtvrtek. Avšak po zásahu ministerstva průmyslu a obchodu se jejich zveřejnění odkládá nejdříve na pondělí.

Oficiálním důvodem je doplnění "rozvojových kritérií". Co přesně však ministerstvu vadí a jakým způsobem by chtělo podmínky upravit, není jasné. Ministerstvo na dotazy MF DNES do uzávěrky neodpovědělo. Podle některých hlasů ze zákulisí je problémů několik.

Co se draží? Do aukce půjdou kmitočty v pásmu 800 MHz - tzv. digitální dividenda - které se uvolnily digitalizací televizního vysílání. Tato frekvence je určena pro snadné pokrytí většího území. Dále jde o kmitočty 1 800 MHz a 2 600 MHz. Tyto frekvence jsou vhodné hlavně pro velká města.

V první řadě se některým lidem na ministerstvu zdály původní podmínky málo motivující na to, aby přitáhly nového operátora na český trh.

Dále ministr Martin Kuba (ODS) nedávno nepřímo vyhlásil ČTÚ válku. Podle něj současné vedení úřadu nese vinu na tom, že na tuzemském telekomunikačním trhu není vhodné konkurenční prostředí.

Ministr se do ČTÚ pustil po zveřejnění studie Informačního institutu, podle které Češi platí nejvyšší ceny za volání v Evropě, zároveň mají nejhorší pokrytí datovou sítí 3G. Podle institutu, za kterým stojí mimo jiné vlivný lobbista s vazbami na ODS Petr Cibulka, za tento stav zodpovídá právě úřad v čele s předsedou Pavlem Dvořákem.

Fronta kritiků z řad politiků, kteří si na tématu přihrávají politické body, se prodlužuje. Kromě ministra Kuby se k výpadům přidali i poslanec Radim Vysloužil (VV) či senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Stále více lidí z oboru však za palbou do "nenáviděného" úřadu ve jménu levnějšího volání vidí také hru, jak promluvit do miliardového tendru, případně kmitočty nasměrovat do těch správných rukou. I řada nezávislých telekomunikačních odborníků vnímá politickou kampaň jako účelovou.

"Rozlišil bych, odkud kritika přichází. Z jedné strany může být skutečně věcná, z druhé strany spíše účelová. Například nedávnou studii Informačního institutu osobně vnímám jako účelovou. Kritizuje sice některé věcné aspekty, navíc nepříliš fundovaně, ale její větší část je dost přehnaná kritika, ze které účelovost jen čiší," myslí si třeba nezávislý konzultant, pedagog a publicista v oblasti telekomunikací Jiří Peterka.

O možných zájemcích o kmitočty se zatím jen spekuluje. Hovoří se o telekomunikačních firmách z Asie v čele s China Mobil, o společnosti Orange, některých tuzemských finančních skupinách. Ale také o České poště, která své ambice v informačních a komunikačních technologiích neskrývá.

Z tanečků kolem podmínek aukce jsou stále více nervózní stávající operátoři, kteří se o volné kmitočty chtějí také ucházet. Bojí se, aby je nakonec politici z tendru nevyřadili, navíc jim samotná představa nové konkurence příliš nevoní.

"Situaci kolem připravované aukce vnímáme jako alarmující. Velmi se obáváme případné snahy o prosazování politických cílů v rámci nastavení aukčních principů," říká Alice Selby, senior manažerka regulace T-Mobile.