Čtvrtý operátor nejistý, šéf ČTÚ připustil politické tlaky

"Předpokládám, že když tu jsou takové tlaky na čtvrtého operátora, tak prodáme všechny nabízené kmitočty," řekl během představování podmínek šéf Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Pavel Dvořák. Stát by na aukci mohl za nabízené frekvence získat i více než 10 miliard, vyvolávací cena činí v úhrnu asi 9.2 miliardy.

Výnos z aukce bude příjmem státního rozpočtu. Část za zhruba 1,5 miliardy korun chce ministerstvo průmyslu a obchodu použít na rozvoj vysokorychlostního internetu v rámci strategie Digitální Česko. Vedle výnosu z aukce ČTÚ počítá s dalšími příjmy z poplatků za využití kmitočtů, postupně až 180 - 250 milionů korun ročně.

Šéf ČTÚ Pavel Dvořák připustil, že v poslední době se objevily kolem aukce politické tlaky. "Nikdo nereagoval na Strategii správy kmitočtového spektra ani na návrh do vlády. V momentě, kdy se objevily peníze, už ticho není," uvedl.

Představené podmínky aukce ještě nejsou definitivní. Až do května bude probíhat veřejné připomínkové řízení. Podmínky ale ukazují představy ČTÚ o budoucnosti mobilní komunikace v České republice.

Místo pro čtvrtého operátora tu je

Dražit se budou tři frekvence v kmitočtových pásmech: na 800, 1 800 a 2 600 MHz. Ve všech případech platí, že jsou technologicky neutrální, a tak na nich lze provozovat libovolnou technologii mobilní komunikace. Nabízeny budou v několika balíčcích, jednotlivé frekvence budou mít také spektrální omezení.

Všeobecně se předpokládá, že frekvence v pásmu 800 a 2 600 MHz budou použity pro tzv. sítě čtvrté generace - LTE. Prostřední frekvence pak pro síť GSM. To je šance pro přilákání nového operátora, podmínky jeho vstup ale nezaručují, i když ČTÚ pro nového operátora vyčlenilo samostatný blok.

Národní roaming a velkoobchodní nabídka - ano i ne

ČTÚ navíc už dopředu avizovalo, že v podmínkách bude zakomponován požadavek pro národní roaming a velkoobchodní nabídku. První požadavek umožní sdílení nových i současných sítí pro nového operátora (operátory), druhý donutí otevřít sítě pro virtuální operátory.

V případě velkoobchodní nabídky ale ČTÚ ani nevložil do aukčních podmínek požadavek na otevření současných sítí (2G a 3G). Jako důvod zmiňuje vysoké riziko právního napadení ze strany současných operátorů (Vodafone, O2, T-Mobile). PRo velkoobchodní nabídku pak budou otevřeny jen sítě na nově dražených frekvencích v pásmu 800 MHz.

Podmínku otevření současných sítí ukládá jen u vnitrostátního roamingu a to pouze pro sítě 2G (klasické GSM na 900 a 1800 MHz). U sítí 3G je to pak jen na dobrovolnosti současných operátorů. A i zde šéf ČTÚ Pavel Dvořák zmínil očekávatelné právní spory.

Odkládaná a přeložená tisková konference

Tisková konference se původně měla konat již minulý týden, ale do hry vstoupilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, které si vyžádalo upřesnění rozvojových kritérií. Do podmínek tak přibyla povinnost pokrytí dálnic a železničních koridorů. I pondělní termín byl ohrožen, v budově ČTÚ ve Vysočanech totiž neteče kvůli lokálnímu výpadku voda, a tak byla konference přesunuta do centra Prahy.

Pokud nedojde ke komplikacím, tak samotná aukce proběhne v listopadu a výsledky budou zveřejněny v průběhu prosince. Případný nový operátor nezačne působit dříve než příští rok.