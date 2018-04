ČTÚ jede do Londýna lovit zájemce o čtvrtého operátora

"ČTÚ znovu oslovil potenciální investory. Myslím, že by pro ně mohlo být zajímavé vyčlenění frekvencí v lukrativním pásmu 800 MHz, což v předchozí aukci chybělo," uvedl šéf úřadu Jaromír Novák. Aukci i český telekomunikační trh by měl tento týden prezentovat investorům v Londýně radní ČTÚ Ondřej Malý.

Novákův předchůdce Pavel Dvořák předchozí aukci v březnu zrušil, když se kvůli nevhodně nastaveným podmínkám neúměrně protahovala a nabídková cena překonala podle Dvořáka nereálných 20 miliard korun. V aukci se utkali stávající hráči T-Mobile, Telefónica a Vodafone s PPF. Nově navržené podmínky by měly průtahům a nesmyslnému přihazování zamezit. Navíc zvyšují atraktivitu pro vstup nového hráče vyčleněním části pásma 800 MHz.

Podle Nováka je podstatné, aby úřad splnil, co při vyhlášení první aukce slíbil, tedy rozvoj vysokorychlostního mobilního internetu a příchod čtvrtého operátora, který by zvýšil konkurenci na trhu. Ve vztahu ke státu je pak cílem přínos finančních prostředků do státního rozpočtu, který letos počítá s minimálně sedmi miliardami korun.

Nový předseda připustil, že ČTÚ bude pravděpodobně čelit tlaku ze strany stávajících operátorů, protože podmínky nové aukce jsou pro ně méně výhodné. "Potřebujeme mít finální podmínky velmi dobře právně zdůvodněné.

Jsme odpovědní za to, aby se aukce znovu neprotahovala," dodal. Podotkl, že evropská legislativa vyčlenění frekvencí jen pro nového operátora umožňuje.

Lhůta pro podání připomínek k aukci skončí ve středu. Poté bude mít úřad jeden měsíc na jejich vypořádání. Pak by měl aukci vyhlásit. V aukci se draží frekvence v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz za navrhovanou celkovou vyvolávací cenu 8,75 miliardy korun.