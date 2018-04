Čtvrtý operátor bude možná ještě letos, šéf ČTÚ mu slibuje podporu

V březnu uveřejní Český telekomunikační úřad podmínky prodeje volných kmitočtů a podle svého předsedy Pavla Dvořáka předpokládá, že finální termín na podávání přihlášek padne na červen letošního roku. Samotná aukce proběhne na podzim. Úřad v dražbě nemůže diskriminovat stávající operátory, řekl Dvořák mimo jiné v rozhovoru.

Co si od aukce volných kmitočtů v první řadě slibujete?

Široké veřejnosti tím chceme především zajistit mobilní broadband, tedy rychlý mobilní internet. Jestli to bude skrz jednoho nebo dvacet operátorů, to je nám jedno. To ať si rozhodne trh. Základem je zajistit nové technologie a inovace na trhu. Doufáme, že se podaří udat veškeré nabízené spektrum. Jde i o zvýšení konkurence.

Dražba je však spojena s očekáváním vstupu čtvrtého mobilního operátora na český trh. I vy tvrdíte, že je to jeden ze záměrů. Jak chcete nové zájemce motivovat?

Velmi pečlivě analyzujeme všechny podmínky, které dávají naši kolegové v Unii při obdobných aukcích. To znamená, že využijeme všech nástrojů, abychom v této aukci nikoho nediskriminovali, ale zároveň stimulovali nového hráče při vstupu na český trh.

Můžete být konkrétnější?

Třeba díky podmínce národního roamingu, který umožní nové firmě vynahradit absenci vhodných míst pro umístění sítě sdílením sítě se stávajícími operátory. Také tam chceme vložit závazek velkoobchodní nabídky, tedy virtuálního mobilního operátora. Napomoci vstupu nového provozovatele by měly i spektrální limity, které zamezí hromadění vysílacích pásem u stávajících operátorů. To znamená, že jim umožní nakoupit tolik spektra, kolik budou potřebovat k efektivnímu budování moderní sítě 4G, případně doplnění jiných kmitočtů. Pro nového operátora by tak měl být vytvořen dostatečný prostor k fungování.

Už dříve jste uvedl, že aukce by měla přinést státnímu rozpočtu miliardové příjmy. Stále více kritiků o tom pochybuje. Nemyslíte, že tvrdé podmínky nakonec odradí zájemce a cena půjde dolů?

Telekomunikační trh je zatím jedno z odvětví nejméně zasažených hospodářskou krizí. Vývoj aukcí v Evropě ukazuje, že cena těchto kmitočtů se neustále zvyšuje. Zatím nemáme známky toho, že by se tento trend zastavil. Ale příjem z aukce není primární zájem. Jde hlavně o to, aby se vytvořily sítě, které samy o sobě budou znamenat velké příjmy do státního rozpočtu, jako třeba v otázce zaměstnanosti či daní.

Sám říkáte, že je zde řada rizik, která vaše plány mohou nalomit. Čeho se nejvíce obáváte?

Potenciálních rizik je celá řada. Může dojít k nějakému celoevropskému propadu. Další riziko pak určitě vychází i z toho, že čím vyšší požadavky na uchazeče naklademe, tím nižší aukční cena se dá očekávat. Hlavní je správně vybalancovat podmínky. Trápí nás samozřejmě výkřiky, že jsme na něčí straně. To není pravda, chceme prostě využít kmitočty, aby trh co nejlépe fungoval.

Většina odborníků se shoduje, že vaše kroky k otevření trhu spíše nepovedou. Jak vnímáte tuto skepsi na straně různých spotřebitelských iniciativ?

Je to otázka trhu. Je pravda, že v drtivé většině evropských zemí kmitočty skutečně získali stávající operátoři. V prostředí volného trhu mají nepochybně výhodu. Pozitivní diskriminace ve prospěch případných nových zájemců ale má své limity. Regulátor tu opravdu není od toho, aby vytvářel trh, byť tyto pseudosocialistické nápady někdo může mít.

Vnímáte i politické tlaky? Narážím na různé hlasy o tom, že Česká pošta údajně má ambici stát se také mobilním operátorem. Různé spekulace už samozřejmě hovoří o jisté "malé domů" pro poštu. Co na takové hlasy říkáte?

Dražené kmitočty jsou určené pro veřejné komunikační sítě. Nejde je vzít a použít výhradně na specializovanou síť třeba e-governmentu. Pokud se ale Česká pošta zúčastní aukce, bude mít stejný přístup ke kmitočtům jako všichni ostatní. Osobně si ale nemyslím, že by pro ni bylo výhodné vzít několik miliard korun a vložit je do aukce na kmitočty. Spíše je reálné využít nabídky virtuálního mobilního operátora.

Jak celý proces bude letos vypadat?

V březnu uveřejníme podmínky, dokumentaci výběrového řízení se všemi podrobnostmi a požadavky. Měsíc pak dáme na veřejnou konzultaci a poté rada schválí výsledné podmínky. Předpokládáme, že vyhlášení finálních podmínek s termínem na podávání přihlášek bude v červnu letošního roku. V létě je ze zákona asi šest neděl na přípravu a podání přihlášek. V říjnu až listopadu pak proběhne vlastní aukce.