Čtvrtý mobilní operátor v Česku? Žádný není!

Před dvěma dny se konala tisková konference společnosti Unient Communications, kde její zástupci slavnostně prohlásili, že se stali prvním virtuálním operátorem v České republice. Slíbili levné telefonování a spuštění vlastních mobilních služeb do poloviny roku. - více zde...

Významná událost přišla jako hrom z čistého nebe, a tak jsme se rozhodli zjistit u našich mobilních operátorů další podrobnosti. Mobilní síť jednoho z nich by totiž musel Unient využívat.

Zástupci Eurotel a T-Mobile odpověděli, že Unient s nimi o MVNO (Mobile Virtual Network Operator) nejednal a ani nejedná. Tiskový mluvčí Oskar/Vodafone. Jakub Hrabovský, nám na otázku, zda s nimi jednal Unient ohledně MVNO řekl: „Unient Communications nás požádal o propojení sítí a v souvislosti s touto žádostí s nimi jednáme.“

Propojení virtuálního operátora nedělá

Samotné propojení sítí je ovšem něco naprosto jiného než MVNO. Oskar má síť propojenou se všemi ostatními mobilními operátory a s řadou fixních operátorů jako Český Telecom, GTS Novera, Tiscali, a dalšími. Je to totiž podmínka nutná pro to, abyste mohli volat z jedné sítě do druhé. Oskar má navíc ze zákona povinnost jednat s každým, kdo o propojení řádně požádá.

Unient Communications podle těchto informací s žádným našim operátorem nevede jednání o tom, aby se mohl stát virtuálním operátorem. Tisková mluvčí Unientu však tvrdí, že společnost sice zatím nemá s žádným operátorem smlouvu podepsanou, ale že s mobilními operátory jednání v této věci vede. Toto tvrzení se však s těmi předešlými vylučuje.

Tiskové prohlášení je velmi zavádějící

Ve své tiskové zprávě firma přímo tvrdí: „Unient Communications je prvním virtuálním mobilním operátorem.“. Ve skutečnosti však tisková mluvčí společnosti sama přiznává, že zatím nemá její společnost podepsánu smlouvu s žádným mobilním operátorem a tudíž nemůže ani poskytovat služby jako MVNO v žádné české GSM síti.

Tisková zpráva dále uvádí: „Nejprve na jaře loňského roku získal (myšleno Unient, pozn. red.) od Českého telekomunikačního úřadu licenci na provozování mobilních hlasových a datových služeb.“ Stejnou licenci má ovšem dalších více než deset podnikatelských subjektů v České republice, které se o vznik MVNO marně snaží i déle než dva roky.

„V září 2005 Český telekomunikační úřad přidělil službě Viphone, kterou Unient Communications již provozuje, rozsah 200 000 mobilních čísel začínajících 799,“ pokračuje tisková zpráva. Například společnosti GTS Novera ovšem přidělil ČTU v listopadu rozsah 100 000 čísel. To ovšem zase nic neznamená a s MVNO v zásadě nesouvisí.

„Minulý týden podepsal Unient Communications smlouvu o propojení mobilní sítě Viphone s Českým Telecomem.“ Stejnou smlouvu má vzhledem k významu sítě Českého Telecomu podepsanou v podstatě každý mobilní či alternativní fixní operátor v této zemi.

Média naletěla?

Zavádějící informace od Unientu pak přibarvila další česká média. Kupříkladu Hospodářské Noviny: „V České republice se jedná o první pokus tohoto typu…“ či „Trojici českých mobilních operátorů doplní čtvrtý hráč: na tuzemský trh vstupuje virtuální operátor, společnost Unient Communications.“ Deník 24 hodin: „Mezi trojici mobilních operátorů na tuzemském trhu se hodlá vklínit malá rodinná firma.“

Společnost Unient Communications ovšem v současné době není mobilní virtuální operátor, protože se dosud nedohodla s žádným z českých mobilních operátorů, jak ostatně zmiňují i Hospodářské noviny. Ani optimismus o tom, že by se Unient Communications během půl roku virtuálním operátorem stal, není na místě.

Unient Communications navíc nemá oproti zbylým uchazečům v oblasti MVNO žádné know-how. Naproti tomu Tele2 či easyMobile patří mezi tradiční (nejen) evropské virtuální operátory, Aliatel, Czech On Line, GTS Novera a Tiscali zase patřili či patří mezi významné hráče v oblasti fixních sítí a společnost EMEA Telecom má zkušenosti z provozování fixního virtuálního operátora. Přesto se žádné z těchto společností nepodařilo v jednání uspět ani za několik let, natož pak měsíců.

Co je to MVNO

Mobilní virtuální operátor (MVNO - Mobile Virtual Network Operator) je společnost, která nemá vlastní mobilní síť, ale využívá ji od stávajících operátorů. Takový operátor tedy může nabídnout téměř libovolné služby jako hlas, videotelefonie, připojení k internetu, SMS, MMS, vlastní služby s přidanou hodnotou apod.

Jediným limitujícím faktorem jsou možnosti a dohody s MVNE (Mobile Virtual Network Enabler), což je operátor, jehož síť daný virtuální operátor využívá. Pro to, aby se někdo stal MVNO, však musí podniknout - vedle podepsání smlouvy s mobilním operátorem - i další kroky. Zejména musí získat příslušnou licenci od ČTÚ, která mu umožní takové služby poskytovat. MVNO může zažádat i o přidělení vlastních telefonních čísel. Pokud o čísla nepožádá, může se domluvit s MVNE, který mu pak může přidělovat čísla ze svého rozsahu. - více zde...

Kdo u nás má příslušné licence

Pokud se podíváme například na to, kdo může v ČR poskytovat veřejně dostupnou telefonní službu prostřednictvím veřejné mobilní telefonní sítě či veřejné mobilní sítě elektronických komunikací, zjistíme, že vedle stávajících tří mobilních operátorů tuto licenci má i řada dalších. Patří sem mimo jiné Canada Online, Cerberos, EMEA Telecom, Hélios MB, Mattes AD, New Telekom, WaveNet včetně Unient Communications.

Tuto licenci však může získat téměř každý, kdo si o ní požádá. Sama o sobě, tj. bez přiděleného kmitočtového pásma a nebo smlouvy s MVNE, je ale k ničemu. O přidělení mobilních telefonních čísel kromě stávajících operátorů žádaly ještě společností GTS Novera a Unient Communications.

Vlastní číselný rozsah mobilních čísel však není podmínkou nutnou a už vůbec ne postačující pro to, aby se někdo mohl stát MVNO. Používat lze číselný rozsah od svého MVNE nebo prostě využít přenositelnosti mobilních čísel (MNP). Vlastní rozsah čísel je tedy pouze pomyslnou třešničkou na dortu, jejíž význam je ovšem v době přenositelnosti téměř nulový.

Jednání o MVNO jsou už několik let bezvýsledná

Již od roku 2003 probíhají velmi dlouhá jednání s mobilními operátory o tom, aby umožnili vstup MVNO do své sítě. Již předloni jsme vás informovali o snažení třech takových podnikatelských subjektů. - více zde...

Jednalo se ovšem jen o část ze všech společností, které o tom s českými mobilními operátory jednali a všechny dopadly zatím neúspěšně. Následující seznam zájemců o MVNO v České republice vychází z informací, které má naše redakce k dispozici od zástupců zmiňovaných společností:

Tele2 (jedná cca. od roku 2003 postupně se všemi operátory)

Tiscali (jedná cca. od roku 2003 postupně se všemi operátory)

Czech On Line (jednal s operátory v roce 2004, nyní MVNO není priorita)

Aliatel (již neexistuje, jednal hlavně s T-Mobile)

easyMobile (jednal zejména se společností Eurotel)

GTS Novera (začala jednání postupně se všemi operátory ještě jako GTS taktéž někdy v roce 2004, v současné době je realizaci MVNO suverénně nejblíže)

EMEA Telecom (jedná se všemi operátory již od roku 2004)

Samozřejmě je možné, že o existenci MVNO jednali s českými operátory i některé další firmy. Ostatně Oskar/Vodafone sám přiznává, že v současné době jedná hned s několika takovými zájemci. Proč se ovšem ještě nedokázali dohodnout?

"Celkem nás oslovilo pět zájemců, se kterými jsme na počátku jednání. Vzhledem k rozměru potenciální spolupráce je ale nutné přesně definovat parametry dohody tak, aby byla dlouhodobě výhodná pro obě strany," doplňuje situaci Jakub Hrabovský z Oskar/Vodafone.