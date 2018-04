O čtvrtém mobilním operátorovi se rozhodne na konci listopadu

V aukci je k dispozici celkem 40 bloků kmitočtů v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz. V nejdražším pásmu 800 MHz, které je vhodné pro pokrytí velkého území, je přitom místo pouze pro tři uchazeče. Vyšší pásma jsou vhodná spíše do hustě osídlených oblastí. V pásmu 1800 MHz pak je část frekvencí vyhrazená jen pro nového operátora. Získat je tak může jen společnost PPF Mobile Services, která se chce stát čtvrtým mobilním operátorem.

Výsledky aukce by měl Český telekomunikační úřad (ČTÚ) oznámit 28. listopadu. Na jejich základě pak budou moci operátoři žádat o konkrétní kmitočty. Ty by měl úřad rozdělit 20. prosince.

Podle odborníků není jasné, zda se podaří prodat všechny frekvence. Sami operátoři své záměry nekomentují. ČTÚ odhaduje výnos z aukce v řádu jednotek miliard korun. Další stovky milionů pak vybere na ročních poplatcích. Frekvence, které neprodá, nabídne znovu v budoucnu.

Mobilní síť LTE umožní reálnou rychlost připojení k internetu kolem 150 Mbit/s, což je zhruba pětinásobek proti současné technologii 3G. ČTÚ si od aukce slibuje zejména rozšíření rychlého internetu i do odlehlejších oblastí, ale i zvýšení konkurence příchodem nové společnosti na trh.

Držitelé kmitočtů budou muset zároveň otevřít své sítě pro tzv. virtuální operátory.

Úřad v podmínkách aukce stanovil maximální limit pro vlastnictví kmitočtů dohromady v lukrativním pásmu 800 MHz spolu s pásmem 900 MHz, které již nynější operátoři využívají pro sítě GSM. Ti tak nebudou moci frekvence účelově hromadit.

Majitelé frekvencí budou také muset umožnit novému hráči vstup do svých sítí LTE, ale i nynějších sítí GSM a 3G, tedy tzv. národní roaming. Sítě mají spustit do dvou let.