Čtvrtý kvartál u Ericssonu

napůl plný nebo napůl prázdný?

Ericsson oznámil svoje výsledky ve čtvrtém kvartále loňského roku. Jaké byly?

Záleží na tom odkud se na to díváte. Trhy se chvíli budou probírat vzniklou situací. Velkým šokem byl pád v prodeji mobilních telefonů - velkým plusem skutečnost, že prodej sítí je zpátky na 20%. Zisky jsou lehce pod úrovní očekávanou analytiky Reuters....ale lehce přesahují ostatní čísla nadhozená tento týden.



Nejprve zprávy dobré: divize infrastruktur se zdá se probouzí, nárůst prodeje sítí o 20% je stále ještě oborově podprůměrný, ale je lepší než posledních několik kvartálů. Také je o dva body výš než očekávali experti. Kromě toho posledních několik dní přineslo přehršli výrazných nových smluv: TDMA ve velkém stylu v USA a prolomení ledů s GPRS v Německu. S GPRS mohou existující GSM operátoři nadopovat datové přenosy sítí až na 100 kbps a umožnit uživatelům mobilních telefonů rychlejší přístup na internet než s běžnými domácími počítači. Tady je zajímavá změna situace - v této oblasti Nokia ztrácí na Ericsson, jejich GPRS řešení bude na trhu asi o šest měsíců později. Je celkem jasné, že prodej sítí vzroste v průběhu 1999 a dá Ericssonu solidní výkon v jejich největší divizi.

Také to ovšem budou potřebovat jak drbání. Divize mobilních telefonů je odpuzující zmatek. Místo malého prodejního růstu utrpěl Ericsson 3% propad ve čtvrtém čtvrtletí a z tohoto důvodu také Ercisson varoval, že výsledky první poloviny 1999 budou nižší než výsledky stejného období 1998. Tento propad také znamená lahve vodky u ledu na oslavu ve Finsku v současnosti zužovaném vlnou mrazů. Podíl na trhu Ericsson se potácí po celém světě a dřív než budou na trhu nové modely pravděpodobně klesne na 10% v Evropě i v USA. Motorola i Nokia na tom vydělávají, ale v posledním čtvrtletí to byla právě Nokia, kdo byl připraven ze situace těžit nejvíce. Změní se to až na jaře, kdy se zdá, že serie V Motoroly ovládne luxusní část trhu.

Bez ohledu na to co se přihodí na trhu během příštích několika dní, asi ten nejdůležitější střípek mozaiky dohadů byl způsob jakým se Ericsson vyhnul otázce o nové platformě telefonů. Zdá se, že uvedení na trh bude posunuto do poloviny roku, spíš než dříve zmíněný březen a to se projeví na letošním zisku. Poslední zpoždění zanechává trh na šest měsíců vydaný všanc "plundrování" Motoroly a Nokie. Na základě propadu prodeje v posledním čtvrtletí 98 není těžké odhadnout, co se přihodí během příštích dvou kvartálů. Nemohu podporovat logiku představitelů Ericssonu, kteří tvrdí, že neztratili tržní podíl, protože "objem" prodeje telefonů se prudce zvýšil. Je tu snad někdo, kdo si vykládá podíl na trhu jako objem prodeje? Já bych řekl, že záleží na tom, kolik peněz dostaneš za to co prodáváš v porovnání s jinými.

Nejsem si jistý, jak správně vyhodnotit počáteční kladnou reakci na zklamání z EPS, pokles prodeje telefonů a další zpoždění nové platformy telefonů. Zdá se, že Ericsson mazaně využívá nadšení spojené s novou modelovou řadu pro vytvoření iluze výrobku, který změní společnost v okamžiku svého příchodu. Zatím se zdá, že jde o zakrývání faktu neúnosného zpoždění nástupu telefonu na trh a to bude mít obrovský vliv na vývoj v příštím půlroce. Nevěřím že je současná cena akcií udržitelná a již nyní je jasné, že první polovina roku 1999 je v kýblu.

Nikdo neví, jaká bude situace příští podzim. Ercisson slibuje model silný pouhých 15 mm a to je rozhodně významné - alespoň dnes. Tento telefon je ale stále v mlhavých dálavách a ani Motorola ani Nokia zrovna nespí na vavřínech. Napsal jsem před časem, že uvedení nového modelu v lednu je pro Ericsson kritické a jakýkoliv pozdější termín znamená zklamání a průšvih. Tohoto názoru se stále držím, ale na Wall Street jej sdílí jen málokdo.

Tero Kuittinen - (originál), překlad Prokop Krásný