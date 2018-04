Čtvrtníček se v nové reklamě Vodafonu přiznává, že v reklamách lže

"Přátelé, v reklamě se strašně lže, ale strašně," říká v úryvku z připravované reklamy známý herec Petr Čtvrtníček, který se stal hlavní tváří úspěšné reklamní kampaně operátora. Následně se nepřímo přiznává k tomu, že i on tak v minulosti činil: "Mně to můžete věřit, já to nedělám prvně," dodává.

Podle úvodních několika vteřin, které máme k dispozici, je patrné, že Vodafone pokračuje ve své agresivní reklamní kampani. Jejím cílem je zejména vzbudit rozruch neboli nenápadně podnítit lidi, aby si sami začali dělat parodizované verze. Této strategii se v oboru říká virální marketing či fámová komunikace.

"Ano, jedná se o krátký úryvek z reklamního spotu naší plánované kampaně," potvrdil nám Jakub Hrabovský z Vodafonu. Z úryvku je také patrný nápis v pozadí Petra Čtvrtníčka "neomezeně", který napovídá o připravované službě operátora, jež se stane hlavním tématem nového spotu. Tu však operátor odmítl komentovat.

Vodafone již dříve zaujal veřejnost zejména svou vánoční reklamní kampaní s falešnými soby. Podle neoficiálních informací ale operátor se psy končí. Vodafone se také postaral o rozruch v operátorských vodách ve chvíli, kdy na konkurenční billboardy začal nasazovat parohy. - více zde