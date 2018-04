Čtvrtníček, nebo Polívka: jsou staré reklamy lepší než nové?

Byla jednoduchá, ale pobavila. Řeč je o kampaní Go, Ježíšku, Go! na předplacené Go sady. Šlo o balíčky obsahující telefon, předplacený tarif a kredit. Kdo tehdy sledoval alespoň jedním okem televizi, musí si slogan pamatovat.

VIDEO: Retro vánoční reklama na Eurotel Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Oskar v roce 2002 založil spoty mimo jiné i na nabídce telefonů. Nokia 3410 za dnes neuvěřitelných 4 577 korun nabízela uživatelskou paměť 150 kB, čtyřřádkový černobílý displej, pět klasických "nokiáckých" her včetně legendárního hada a jednu předinstalovanou hru na platformě Java. Seznam jmen měl 200 položek, paměť na SMS nebyla žádná. (Recenzi si pro pobavení přečtěte zde.)

VIDEO: Retro vánoční reklama na Oskar Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vánoce roku 2006 byly ve znamení falešných sobů a sobích parohů, které na nás útočily ze všech stran. Reklama s hercem Petrem Čtvrtníčkem a roztomilými čivavami přinesla Vodafonu velké množství nových zákazníků.

VIDEO: Retro vánoční reklama na Vodafone Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ovečky od Vodafonu měly v roce 2007 situaci poměrně těžkou, jelikož následovaly rok po veleúspěšných falešných sobech. "Letos zase odměňujeme všechny své zákazníky," byl jejich slogan. Zákazníci ostatních operátorů byli ironicky odkazováni na počítání oveček nebo luštění sudoku.

VIDEO: Retro vánoční reklama na Vodafone Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Originalita se následujícímu spotu upřít nedá. Televizní reklama "pusťte si pusu na špacír" propagovala volání zdarma, i když samozřejmě jen v rámci sítě a s dalšími podmínkami.