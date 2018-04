Čtvrtina dětí nemůže žít bez mobilu

Nová generace uživatelů mobilů je se svými telefony natolik emocionálně spjatá, že bez nich nemůže žít. Takové je jedno z klíčových zjištění studie nazvané Můj mobil a já.

Výzkum provedený britskou výzkumnou společností Teleconomy zjistil, že desetiletí až čtrnáctiletí, přezdívaní M-Agers, se rychle stávají nejzkušenějšími a nejnáročnějšími uživateli mobilů. Dokonce i batolata jsou schopna rozlišovat mezi příchozím telefonickým hovorem a textovou zprávou, tvrdí šéf Teleconomy profesor Michael Hulme. (O anglických dětech a jejich mobilech jsme psali také zde).

Pro děti nejsou mobily ani tak záležitostí komunikace, jak spíše prostředkem k přijímání zpráv ze světa popmusic, stahování her a vyzváněcích tónů z internetu.

Mobily se rychle stávají společenským ukazatelem. "Hrají svou roli i na hřišti a mohou být vstupenkou do jistých skupin," říká profesor Hulme.

V některých případech se samotné mobilní telefony stávají "virtuálním hřištěm", tak jak děti tráví volný čas zasíláním textových zpráv přátelům a hrají na nich různé hry.

Šestadvacet procent dětí zpovídaných v rámci studie odpovědělo, že bez mobilu nemohou žít. Osmnáct procent popřelo, že by hrál v jejich životě důležitou roli, 32 procenta považují mobil spíš za nástroj než za důvěrný objekt. Čtyřiadvacet procent dětí by ho nepostrádalo, pokud by o něj přišlo. Ovšem 85 procent si mobilní telefon povýšilo na živou bytost.