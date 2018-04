Čtvrtina amerických studentů používá mobil místo taháku

Zjistil to on-line průzkum mezi více než tisícem mladých Američanů. Mobilní telefon vlastní 84 procent z nich. Pomocí SMS se na své spolužáky o radu při písemkách obrací 25 procent studentů, zatímco jako taháky používá mobily o procento víc.

Správné odpovědi na internetu jich prostřednictvím mobilního telefonu při testech hledá pětina a 17 procent přiznává, že posílá kolegům fotografie svých testů s odpověďmi. Více než polovina mládeže od 13 do 19 let říká, že to samé dělají i ostatní.

Za vážný poklesek to považuje každý druhý student. Obecná atmosféra v amerických školách je přitom ale naladěna vesměs proti podvádění. Podle autora průzkumu Joela Benensona to může naznačovat, že mladí Američané pohlížejí jinak na klasické rukou psané taháky a na materiály uložené ve svých mobilech. Učitelé budou muset nalézt způsob, jak se s tímto stavem vyrovnat, dodává.

Američtí teenageři odesílají v průměru každý týden 440 textových zpráv, z toho 110 při vyučování. Vyplývá z toho, že každou vyučovací hodinu odešle student v průměru tři SMS, spočítal Benenson. Používání mobilního telefonu při hodinách přiznalo v průzkumu 65 procent studentů. Že to dělají, předpokládá ale jen 23 procent rodičů.

V České republice je situace s používáním mobilních telefonů při vyučování podobná. Přestože většina škol mobil pod lavicí zakazuje, snad každý učitel už zažil během hodiny nejedno zazvonění telefonu. Pro striktní zákaz mobilů by však většina pedagogů ruku nezvedla - čtěte Zakázat mobily ve školách? To nejde.