Čtvrteční vyhodnocování ankety Mobil roku 1999 nás trochu ve firmě vzalo - v pátek jen velmi málo lidí dorazilo do práce alespoň relativně včas. Tím je také způsobeno to, že dosud nejsou publikována jména výherců čtenářské ankety, což napravíme v průběhu týdne (neodvažuji se slíbit zítřek). Výsledky ankety jsou již samozřejmě k dispozici zde . Nu a nyní k tomu, na co se můžete tento týden těšit: kromě pokračujícího seriálu věnovaného ústřednám bychom rádi zítra dovršili představení prosincových novinek. Věnovat se budeme podrobně EuroTelu. Také jsem rád, že se nám poněkud podařilo stáhnout manko v recenzích mobilních telefonů, takže tentokráte jsme to my, kdo čeká na nějaký zajímavý mobilní telefon. Takže příjemný pracovní týden...