Čtvrté středeční předvánoční PDA zastaveníčko

Několik softwarových tipů

Předvánoční atmosféře postupně podléhají další a další vývojáři, kteří dodávají na trh nejrůznější PDA aplikace všeho druhu, ale i rozdílné kvality. Ke shlédnutí i stažení byl třeba hezký adventní kalendářík - je velmi roztomilý a je až podivem že jej výrobce nelokalizoval do "standardního" PDA jazyka, kterým je stále ještě angličtina. Ostatně podobný nápad měli tvůrci programu ChristmasCountdown - jen namísto klasických okének můžete otevírat vánoční ozdoby na stromečku a dárečky pod ním. Zde už ale zaplatíte 5 USD. Jestli chcete ušetřit, zkuste Navidad - můžete poslat zdarma vánoční pohlednici svým známým s vlastnostylusovým blahopřáním. A když už jsme u těch pohlednic - program Tap Christmas už jsme vám sice u nás představili, ale jeho autor Keith Zimmerman přidal další pohlednice!

Naděluje i Sunnysoft

U Sunnysoftu jsme zahlédli vánoční balíček zvýhodněných softwarových produktů firmy - za 999 Kč můžete koupit hned sedm aplikací této firmy (MapView, World off-line, SunnyView, GSMDialer, NumPad, Piškvorky a Backup Manager). Ušetříte 1300 Kč a aniž bych tady chtěl dělat někomu zdarma reklamu, doporučuji tuto nabídku zvážit - nabízené produkty jsou velmi kvalitní a levněji je asi skutečně nikde nekoupíte!

Urvi co můžeš

Doba je zlá a s nikým se nemazlí. I na Vánoce se člověk musí tak trošku o sebe postarat. Takový byla zřejmě myšlenka Paula Ellamse při tvorbě jeho vánoční hry Catch The Presents. Hra je zdarma a při zběžném pohledu na zuby tohoto darovaného koně zjišťujeme že se pobaví majitelé střelhbitých prstíků a spolehlivých "buttonů"

Na vánoční téma...

Z mnoha zajímavých Today témat pro vás dnes vybíráme dvě - jmenují se Sprit of Xmas a Christmas Tree. Jsou roztomilá, co říkáte?

Do megarmarketu s iPAQem

Konečně se nám vánoční manažery rozšiřují i do PocketPC platformy - objevil se Christmas Gift Pro a za poplatek 4,99 USD vám nabízí, že část vašich předvánočních starostí převezme na svá bedra.

Ale který handheld vybrat?

Dobře, po masivním masírování jste se rozhodli, že musíte koupit své ratolesti, či manželce, právě handheld. Ale nepatříte-li k znalcům PDA, máte problém - které PDA byste měli koupit? Limitující jsou pochopitelně obsah vaší peněženky (či limit na dárek pro danou osobu), je zde ale i celá řada dalších věcí, které musíte před nákupem rozhodnout - má mít handheld barevný, či černobílý displej? Jak velkou RAMku? Měl by mít paměťové karty? Apod..

Zájemcům bych doporučil našeho průvodce nákupem nového modelu, je sice zaměřen pouze na PalmOS platformu, ale byl před několika dny inovován. Určité tipy najdete na stránkách výrobců handheldů (třeba Palm, Inc. nabízí svého vlastního dárkového průvodce), ale znáte to - zde každý chválí to svoje zboží. Víc nezaujaté jsou rady a doporučení na zpravodajských serverech. Doporučil bych přílohu na InfoSyncu, zajímavý je i výběr handheldu na PDAGeek.

19 dní do Vánoc...

A až se uvidíme zase za týden, budou už skutečně na spadnutí. Pozdravujte zítra Mikuláše, čerty a anděly a pá pá za týden