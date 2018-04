Čtvrté předvánoční zastaveníčko 2003

McShows - ať něco neprošvihnete!

Znáte to - po celoročním půstu se naše televize předhánějí s nabitou sváteční nabídkou. Něco byste rádi viděli, něco zase by bylo dobré natočit na video, jak ale všechno, v těchto dnech plných spěchu, nezmeškat! Pomoci by vám mohl program McShows!

Aplikace McShows vám pomůže naplánovat pořady, které chcete vidět, či si je nahrát na video. Je pro PalmOS a (to nejlepší nakonec) stáhnout si ji můžete úplně zdarma!

Předvánoční minitéma: Nákupy s PDA

Jestli patříte k lidem, kteří jedou do hypermarketu na velký nákup, utratí hromadu peněz a domů nevezou skoro nic z toho, pro co jeli, buďte klidní - nejste sami. Hypermarkety jsou už tak dělané - tam Akce, tamhle Slevy a onde zase Nejvýhodnější nabídka na trhu. Pomoci může jediné:nákup naplánovat dopředu a v obchodě koupit jen to, co jste si skutečně naplánovali.

U předvánočních nákupů vše narůstá do obludných rozměrů - nejen seznam toho, co chcete koupit, ale taky počet položek, které nakonec dáte do košíku. Je čas nainstalovat si PDA nákupní program a skutečně ušetřit!

Můžeme vás pozvat na naši dávnou procházku po nákupních programech, kterou jsme později aktualizovali. Jestli ale máte Palm, tak není co řešit - prostě si stáhněte si HandyShopper (je zdarma), přečtěte si náš návod k jeho použití a můžete vyrazit na nákupy.

Pokud nechcete platit s handheldem PocketPC za komerční produkt, poslouží vám stejně tak dobře freewarový program CheckLister.

Pošlete pohlednici do palmu

Keith Zimmermann updatoval i pro letošek svoje vánoční pohlednice TapChristmas, které můžete poslat kamarádovi/kamardáce s handheldem s PalmOS namísto tradiční pohlednice, či SMSky. Pohlednice jsou v černobílé i barevné verzi, můžete upravit i vzkaz, který se na nich objeví! A jsme rádi, že všechny pohlednice můžete mít zdarma - Keithova stránka je zde, můžete na ní ovšem i symbolicky přispět na bohulibé účely.

Další předvánoční slevy na software...

... nabízejí chytří autoři a výrobci aplikací, kterým děkujeme za možnost získat v tomto čase za levný peníz program, nad jehož nákupem jsme zatím jen váhali:

XI-ART nabízí 50% slevu na všechny své hry pro PocketPC (Dice Game,Wonderball, BoozeUp, Towers, Pick11 a Zoopip), na hru Cattery je 70% sleva .

Absolutist nabízí vánoční a novoroční balíčky her pro PalmOS za zvýhodněnou cenu .

Opravdovou záplavu slev na různé programy různých platforem ale najdete v kategorii Specials na serveru Handango.

