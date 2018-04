Čtveřice nových levných nokií stírá rozdíly mezi smartphony a telefony

Zatímco Windows Phone nokie dostaly jméno Lumia, nové telefony základní S40 řady se jmenují Asha, což v hindštině znamená naděje. Pomocí těchto telefonů chce Nokia připojí další miliardu lidí na planetě k internetu. Ačkoli jsou to základní a vcelku levné modely, jejich funkční výbava není úplně chudá. Především některé aplikace si v ničem nezadají se smartphony.

Základní dvojicí jsou modely Asha 200 a Asha 201. Dvojčata s qwerty klávesnicí a naležato orientovaným displejem působí na první pohled poměrně sympatickým dojmem. Veselý a mladistvý design si dokonale rozumí s pestrými barvami, které budou teď u Nokie očividně nějakou dobu v módě. Dvojice se od sebe liší vlastně jedinou věcí: zatímco model 200 má podporu dvou SIM, dvěstějednička pobere SIM kartu jen jednu.

Nokia Asha 200 a 201 Nokia Asha 200 a 201 Nokia Asha 200 a 201

Qwerty klávesnice modelů neskýtá příliš pohodlí pro dlouhé psaní textů, ale vzhledem k cenové kategorii asi nešlo čekat vybroušenou klaviaturu. Trochu gumově působící klávesnice s hodně zakulacenými tlačítky si vyžádá trochu cviku.

Nokia Asha 200 a 201

To, jak se ale na klávesnici tohoto sympatického barevného plasťáčku bude psát, nás moc nemusí trápit. Dvojice je totiž natolik základní, že se na náš trh nepodívá.

Nokia Asha 200 a 201 Nokia Asha 200 a 201 Nokia Asha 200 a 201

To modely Asha 300 a 303 už k nám dorazí. A třístovka dokonce již velmi brzy, měla by to stihnout na předvánoční trh. Třístovka je pokračováním trendu, který nastolila již vloni Nokia C3-01 Touch and Type. Poskytuje klasickou telefonní klávesnici a zároveň dotykový displej.

S typem C3-01 toho má Asha 300 hodně společného, včetně 2,4 palcového displeje, 1 GHz procesoru a pětimegapixelového fotoaparátu. Oproti staršímu modelu Nokia trochu polevila v konstrukci a Asha je převážně plastová. Design opět hraje na veselejší a mladistvější notu, barvy ale už tolik zářivé jako u levnějších modelů nebudou. Je vidět, že Asha 300 je přeci jenom konzervativněji zaměřená.

Asha 300

Oproti staršímu kovovému modelu by měla novinka nabídnout především nižší cenu. Telefon v reálu vypadá lépe než na fotografiích a docela mu to sluší. Ani zpracování není vzhledem k použitým materiálům špatné. Plasty kov jednoduše nepřekonají, ale Asha 300 se nemá zač stydět. Naším osobním tipem je provedení v šedé barvě, které působí elegantně. Kdo chce ale bytelný telefon, raději ať sleduje pokles ceny u C3-01. Ten, kdo si koupí novinku Asha 300, alespoň získá hru Angry Birds, která slaví v hloupých telefonech premiéru.

Nokia Asha 300 Nokia Asha 300 Nokia Asha 300

Poslední představenou novinkou je model Asha 303. Kombinuje dotykový displej a qwerty klávesnici, opět ho pohání gigahertzový procesor a platforma S40. Uživatelé si opět zahrají Angry Birds, přičemž hraní bude, vzhledem k uspořádání telefonu, pohodlnější.

Nokia Asha 303 Nokia Asha 303 Nokia Asha 303

O něco pohodlnější než u ultra-levného modelu Asha 200 je také klávesnice. Opět ale platí, že pro dobré psaní bez překlepů bude klávesnice vyžadovat trochu cviku: tlačítka jsou na náš vkus příliš vyboulená a špatně se tisknou. To bude potíž především pro uživatele se silnějšími prsty, pro ty nové qwerty nokie rozhodně určeny nebudou.

Asha 303

Po stránce zpracování je Asha 303 asi nejlepším kouskem. Jistotu budí kovový kryt baterie, který bude oproti plastům odolnější vůči poškrábání. I tak ovšem kvalita použitých materiálů a zpracování odpovídá cenové kategorii a nemá ambice atakovat špičku. Design trochu připomíná starší model X3 Touch and Type, trochu rozpaky může budit schod mezi displejem a klávesnicí.

Nové levné nokie s S40 ukazují, že klasické telefony bez otevřeného operačního systému ještě úplně nevymřely. Bude to právě Nokia, kdo se o jejich přežití po ještě nějakou dobu postará. A to je dobře, zdaleka ne všichni zákazníci touží po chytrých telefonech. Tito uživatelé přitom nemusí zůstat ochuzeni o některé funkce chytrých mobilů. Jistě, využívat je naplno asi nebude v těchto telefonech příliš pohodlné, ale pro občasné použití řady i pokročilejších funkcí modely Asha dostačují.