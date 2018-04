Čtveřice exkluzivních Vertu dobývá Japonsko. Každé stojí čtyři miliony

Vertu začalo prodávat své mobilní telefony na japonském trhu teprve v září loňského roku. Aby se značka na tamním trhu zavedla, připravil výrobce luxusních mobilů speciální edici, která vychází z v Evropě prodávaného modelu Signature S. čtěte - Maximální luxus s wi-fi. Nové Vertu Signature S Design

Výbavou by se japonská Vertu od toho prodávaného v Evropě lišit neměla. Edice pro japonský trh má však kryt ze zlata a dalších drahých materiálů. Unikátní je grafické zpracování krytu japonských Vertu.

Speciální edice čítá čtyři modely nazvané Kinko, Kikusui, Nanten a Daigo. Každé z exkluzivních Vertu je určeno pro jedno ze čtyř ročních období. Majitel by si tak měl pro celoroční používání zakoupit hned všechny čtyři modely.

Ten, kdo touží po koupi nových Vertu, by však neměl mít hluboko do kapsy. Každý z nových modelů stojí 20 milionů jenů, tedy v přepočtu čtyři miliony korun. Za všechny čtyři modely tedy zájemce zaplatí 16 milionů korun, což je suma, za kterou by získal hned několik nových supersportovních vozů.

V ceně luxusních telefonů jsou bezplatné hovory v rámci Japonska. Jako každé Vertu, i čtyři nové modely nabízejí non-stop asistenční službu. V Evropě se model Signature S prodává v základní variantě za 240 000 korun, nejdražší provedení z bílého zlata stojí 720 000 korun.