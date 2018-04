Čtvrtý operátor zatím nebude. Dvacet miliard se zdálo ČTÚ už moc

Výše nabídek tak už není ekonomicky reálná, částka by se odrazila ve vysokých cenách služeb a ve zpoždění při budování mobilních sítí.

"Navíc takto vysoké ceny vydražených frekvencí by se musely negativně promítnout v podobě přemrštěných sazeb rychlého mobilního internetu. Považujeme proto za nutné zasáhnout, a zabránit tak budoucím negativním důsledkům pro spotřebitele," vysvětluje předseda ČTÚ Pavel Dvořák.

Podle Dvořáka úřad již při vyhlášení podmínek zdůrazňoval, že hlavní motivací aukce je rychlá dostupnost 4G sítí a nikoli zisk státu. "Bohužel, realita je taková, že za těchto podmínek by nikdo z nových držitelů kmitočtů nebyl schopen novou technologii řádně nasadit. Je potřeba si uvědomit, že stát by sice vydělal, ale v konečném důsledku by na to doplatil koncový zákazník," dodal.

Do výběrového řízení se přihlásili současní operátoři Telefónica, T-Mobile a Vodafone a také společnost PPF Mobile Services, která se chce stát čtvrtým mobilním operátorem. Aukce začala v listopadu, kdy zájemci začali přihazovat na frekvence v pásmech 800, 1 800 a 2 600 MHz rozdělené do 40 bloků.

Účastníci aukce rozhodnutí úřadu respektují

"Vodafone toto rozhodnutí ČTÚ bere na vědomí a vyčká, až budou k dispozici další informace," vyjádřil se k zastavení aukce mluvčí Vodafonu Miroslav Čepický.

Telefónica považuje podle mluvčího Hanyho Farghaliho rozhodnutí ČTÚ v dané situaci za rozumné, i když firma postupovala během aukce racionálně. Potvrdila záměr do LTE investovat. Síť chce zatím budovat na frekvencích, které již vlastní.

"Rozhodnutí ČTÚ respektujeme. Průběh aukce skutečně nevedl ke sledovanému cíli, jímž má být rychlý rozvoj vysokorychlostního mobilního internetu. T-Mobile měl a má i nadále zájem na účasti v aukci, tak aby mohl již v blízké budoucnosti nabízet zákazníkům nejvyspělejší mobilní služby. Věříme, že nová pravidla zaručí nejen efektivnější průběh celého procesu, ale také dobré podmínky pro dlouhodobý rozvoj telekomunikačního sektoru jako celku," uvedla ke konci aukce kmitočtů mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová.

Ke kroku ČTÚ se vyjádřil i čtvrtý účastník aukce, finanční skupina PPF. "Respektujeme rozhodnutí ČTÚ aukci zrušit a věříme, že v co nejkratším možném termínu bude vyhlášena nová aukce. Jedině vstup nového operátora totiž zvýší konkurenci na trhu telekomunikačních služeb a přinese snížení cen pro koncové uživatele. PPF je stále přesvědčena, že aukci lze nastavit tak, aby jejím výsledkem byl vstup nového operátora na trh," uvedla Jitka Tkadlecová z tiskového oddělení PPF.

ČTÚ chce kmitočty prodat ještě letos

Úřad se podle jeho předsedy při přípravě podmínek aukce řídil parametry obdobných aukcí v Evropě. I ty se však mnohdy protáhly a ceny se vyšplhaly na několikanásobek očekávaných částek. Operátoři pak měli problémy s financováním nákupu frekvencí. Jedním z posledních příkladů je Nizozemsko.

ČTÚ chce kmitočty pro rychlé mobilní sítě vydražit znovu za upravených podmínek a předpokládá podobnou vyvolávací cenu. V současné době reviduje podmínky výběrového řízení.

Na zastavení aukce reagovalo také ministerstvo financí, které s výnosem z aukce počítalo jako s příjmem státního rozpočtu. "Ministerstvo financí si vyžádá od ČTÚ informace o harmonogramu příští aukce," reagoval zástupce tiskového mluvčího Jakub Haas.

Podle zdroje seznámeného s děním kolem aukce nereálné zvyšování ceny umožnily chybně nastavené podmínky, které mimo jiné neobsahovaly sankce za případné stažení nejvyšší nabídky. Současní operátoři tak prý mohli neustálým přihazováním bránit, aby část potřebných kmitočtů získala PPF.

Podle vyjádření Pavla Dvořáka, předsedy ČTÚ, chce úřad kmitočty pro rychlé mobilní sítě LTE i přes zastavení aukce prodat ještě letos. Proti opakovanému vyšplhání ceny do nereálné výše se chce bránit změnou podmínek soutěže. Vyvolávací cena v obnovené aukci může být podle Dvořáka i vyšší, než byla při prvním pokusu.

V upravených podmínkách by se tak měla objevit penalizace za stažení příhozů, jiné nastavení jejich výše a hovoří se i o možnosti tzv. předaukce, ve které by se o část potřebných kmitočtů mohli ucházet jen noví zájemci o vstup na trh, jako tomu bylo například v Nizozemsku.