ČTÚ vypsal další výběrové řízení pro operátory GSM

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) získal pět frekvencí v pásmu GSM 900. Konkrétně jde o kanály 21, 115 až 118 (ty měla dosud v držení Armáda ČR). ČTÚ se proto rozhodl vypsat výběrové řízení na přidělení těchto volných frekvencí ve velmi přeplněném frekvenčním pásmu 900 Mhz (kanálový příděl pro naše operátory najdete zde).

Frekvence ovšem nebudou přiděleny novému operátorovi, ale rozděleny těm starým. ČTÚ si totiž jako podmínku pro účast ve výběrovém řízení stanovil, že uchazeči musí mít licenci pro provoz veřejné mobilní telekomunikační sítě. Všichni tři naši operátoři již projevili o volné frekvence zájem, takže ČTÚ bude mít nelehkou úlohu při rozhodování. Nejlogičtější by asi bylo, kdyby Český Mobil obdržel kanál 21 (vlastní již kanály 1 až 20) a Eurotel s RadioMobil po dvou kanálech. Problém je ale v tom, že zatímco příděl Eurotelu končí číslem 114, takže i kanál 115 a případně 116 by se mu hodil, v případě RadioMobilu je to úplně jedno. Jeho dva kanály budou zcela mimo jeho souvislý kanálový příděl a totéž bude platit i pro Eurotel, pokud dostane kanály 117 a 118. O situaci Českého Mobilu ani nemluvě.

Aby se předešlo případným protestům, bude se o frekvence za účasti státního notáře losovat a to tak, že o každý kanál se bude losovat zvlášť. V návrhu podmínek výběrového řízení není uvedeno, zda jeden operátor může díky losu získat všechny frekvence, nebo jestli je stanovený maximální počet nových frekvencí pro jednoho operátora. Ovšem až do konce června běží připomínkovací řízení, takže se všichni případní zájemci o tendr mohou vyjádřit se svými poznámkami a návrhy.