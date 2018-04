Aukce LTE na druhý pokus: start v červenci, dražba začne v listopadu

Český telekomunikační úřad chce novou aukci kmitočtů v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz pro rychlé mobilní sítě LTE zahájit do konce července. Zájemci o účast se budou moci hlásit do konce srpna a vlastní dražba kmitočtů začne na začátku listopadu. Vyplývá to z předběžného harmonogramu úřadu.

ČTÚ v pondělí zveřejnil vypořádání připomínek k návrhu podmínek aukce. Ta navazuje na předchozí nepodařenou soutěž, která se neúměrně protahovala a nabízená cena přes 20 miliard Kč se vymkla ekonomické realitě. Na přípravě vypořádání úřad spolupracoval s poradenskými společnostmi Grant Thornton Advisors a Pierstone, stejně jako u první aukce.

"Mezi hlavní cíle připravovaného výběrového řízení patří především podpora hospodářské soutěže, rozvoj nových služeb mobilního vysokorychlostního broadbandu a zajištění efektivního využívání přidělených kmitočtů," uvedl předseda ČTÚ Jaromír Novák.

Podle stávajících operátorů jsou navrhované podmínky po zapracování připomínek nevyvážené a zvýhodňují nového hráče. V prvních reakcích už zmínili podání stížností k Evropské komisi i podání žalob. Konkrétně se vyjádří až po prostudování textu, který má přes 200 stran.

ČTÚ nevyhověl připomínkám stávajících operátorů a vyčlenil třetinu kmitočtů, tedy 2x10 MHz, v nejlukrativnějším pásmu 800 MHz pro vstup čtvrtého operátora. Tím by mohla být PPF, které se účastnila už předchozí aukce. Novinkou je, že každý zájemce bude moci získat maximálně 2x10 MHz a nebude tak moci hromadit kmitočty, které by pak mohl prodat. Vzniknout by tak měly nejméně tři sítě LTE.

"Případné vyhrazení lukrativních kmitočtů vnímáme jako neodůvodněné zvýhodnění nového operátora, které naplňuje znaky veřejné podpory. Ohledně dalšího postupu se rozhodneme až ve chvíli, kdy budou známy finální podmínky aukce. Věříme, že tyto podmínky budou reflektovat právní realitu v ČR a EU," uvedl Lukáš Hrabal z T-Mobilu.

Nový operátor bude moci zároveň koupit část kmitočtů v pásmu 1800 MHz. Získá také možnost národního roamingu, tedy využití stávajících sítí GSM a 3G. Úřad ale zkrátil maximální dobu pro využití roamingu. Zrušil také podmínku primárního pokrývání odlehlých oblastí.

Úřad dále akceptoval některé z připomínek směřujících k potřebné anonymitě během přihazování a objektivitě postupu této fáze výběrového řízení.

Konečný návrh podmínek aukce, které budou vycházet z vypořádaných připomínek, chce regulátor projednat s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže a Evropskou komisí. Vyvolávací cena kmitočtů má být celkem 8,75 miliardy Kč.