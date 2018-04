ČTÚ vybral poradenskou firmu pro tendr DCS-1800

Minulý týden ukončil Český telekomunikační úřad zákonem předepsané výběrové řízení na poradenskou firmu, jež by měla ČTÚ pomoci s organizací tendru na třetí mobilní licenci určenou pro operátora mobilní sítě DCS-1800.

ČTÚ vybralo trojici firem, jež předložily nejlepší nabídku a ty nyní podle vyhodnoceného pořadí osloví, zda mají zájem přijmout zakázku poradenství v licenčním klání o DCS-1800. ČTÚ ovšem odmítlo sdělit, která firma dopadla ve výběrovém řízení nejlépe i jména prvních třech firem.

Podle neoficiálních a tedy dosud neověřených informací na prvním místě skončila firma Central European Advisory Group – její zástupci odmítli informaci komentovat.

Do čtvrtka mají ostatní účastníci výběrového řízení možnost podat námitku, čímž by celý výběrový proces musel být znovu posouzen a překontrolován. Pokud námitka nebude podána do čtvrtka, měl by být vítěz, vybraná společnost být ohlášena v pátek, nebo na čtvrteční tiskové konferenci ministra dopravy a spojů Antonína Peltráma.

Poradenská firma by měla ČTÚ pomoci s formulováním nabídek a podmínek pro účastníky tendru a měla by také přispět se zahraničními zkušenostmi. Přítomnost výběrové firmy požaduje zákon o výběrovém řízení, stejně tak jsou v zákonu předepsané lhůty a je třeba připomenout, že kdyby je ČTÚ nedodrželo, mohl by kdokoliv celý tendr na třetího operátora napadnout jako neplatný.

Problémem celého licenčního tendru patrně bude postoj EuroTelu i RadioMobilu – oba stávající operátoři spolu s SPT Telecom výrazně tlačí na vytvoření takových podmínek, za nichž by nový operátor neměl šanci na prosazení se na trhu. Vše nyní bude záležet na tvrdosti, s níž ČTÚ bude lavírovat mezi omezenými možnostmi, jak stávající operátory donutit ke spolupráci. Prakticky jedinou možností zde je frekvenční příděl, na který stávající operátoři nemají v podstatě žádný zákonný nárok.