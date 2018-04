ČTÚ varuje: Českým operátorům hrozí regulace

ČTÚ uznává, že konkurence na českém telekomunikačním trhu nefunguje tak, jak by měla. Úřad dospěl k nutnosti vymezit nový trh RT 8 s názvem "původ volání (originace) ve veřejných sítích" a podniknout kroky, které by v budoucnu mohly vést k regulaci tohoto segmentu trhu. K rozhodnutí vedly ČTÚ špatné výsledky dosavadního trhu mobilní originace v takzvaném testu tří kritérií.

Test spočívá ve zkoumání, zdali zabraňují vstupu nového subjektu na trh "velké a trvalé překážky," zdali trh v "přiměřeném časovém období" směřuje k účinné hospodářské soutěži a zda selhání hospodářské soutěže řeší dostatečně účinně pouhé uplatňování soutěžního práva. Vzhledem k laxnímu postoji ČTÚ v minulých letech je jeho konečné stanovisko poměrně překvapivé. ČTÚ došel k závěru, že hospodářská soutěž se na některých segmentech trhu vyvíjí negativně.

Pavel Dvořák si protiřečí Pavel Dvořák, předseda ČTÚ, uvádí v rozhovoru pro Lidové noviny, uveřejněném 8. 12. 2011, některé skutečnosti, které jsou v rozporu s novými zjištěními úřadu, o kterých se mluví v tomto článku. Pavel Dvořák například uvedl: "Konkurence na telekomunikačním trhu je zhruba stejná jako kdekoliv jinde," a nepopřel přitom otázku redaktora, ve které zaznělo, "tvrdíte, že český trh je dostatečně konkurenční." Již 8 dní byl v té době ovšem zveřejněn dokument, ve kterém úřad tvrdí pravý opak, a sice, že hospodářská soutěž na českém telekomunikačním trhu nefunguje v některých jeho segmentech tak, jak by měla. ČTÚ se k tomuto rozporu nevyjádřil.

"Na základě poznání, že na určitém segmentu trhu dochází, nebo může docházet, k negativnímu vývoji hospodářské soutěže, je Úřad v souladu s § 52 odst. 2 Zákona oprávněn vymezit další relevantní trhy, na nichž lze uplatnit regulaci ex ante," uvádí úřad v opatření obecné povahy č. OOP/1/XX.2011-Y, jehož zveřejnění proběhlo poměrně v tichosti 30. 11. 2011.

Konkrétní negativní závěry ČTÚ shrnuje mimo jiné například i výtkami k trhu maloobchodnímu, který s velkoobchodním úzce souvisí: "Na základě výsledků průběžného sledování vývoje na maloobchodním trhu hlasových volání ve veřejných mobilních telefonních sítích dospěl Úřad k závěru, že právě na tomto trhu postupně dochází ke stagnaci vývoje hospodářské soutěže, a proto na základě níže uvedených skutečností přistoupil k vymezení nového relevantního trhu – RT 8."

Podstatnější výtky má ale k trhu velkoobchodnímu, kde trh splnil v negativním slova smyslu všechna tři kritéria testu. "Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že kontrola infrastruktury představuje pro nově vstupujícího operátora významnou a trvalou překážku vstupu na RT 8," dočteme se například.

Ohledně druhého kritéria se dočteme: "Úřad konstatuje, že druhé kritérium je splněno. Na RT 8 nebylo prokázáno, že trh směřuje k účinnému fungování hospodářské soutěže v příslušném časovém období." A konečně, splněno je podle ČTÚ i kritérium číslo tři. "Uplatňování práva hospodářské soutěže samo o sobě dostatečně neřeší dotčené(á) selhání trhu, a proto je třeba uplatnit na RT 8 sektorově specifickou regulaci," uvádí úřad.

Úřad mimo jiné například zjistil, že pokles terminačních poplatků nepromítají operátoři do konečných cen, nebo že českému telekomunikačnímu trhu nesvědčí neexistence plnohodnotného a legálního virtuálního operátora. "Úřad konstatuje, že mobilní operátoři neprovedli zcela odpovídající snížení maloobchodních cen volání s ohledem na snížení regulovaných cen za terminaci," píše regulátor.

Výhrady má i k pokrytí vysokorychlostním internetem. "Sítě UMTS pokrývají v současné době přibližně 40 % obyvatelstva a 5 % území. Takový rozsah pokrytí území je možné označit za malý a nedostatečný, zejména s ohledem na mezinárodní srovnání," dočteme se. Výše popsané kroky by mohly vést až k regulaci trhu.

ČTÚ nejprve výsledky nechává měsíc k dispozici k veřejné konzultaci a zkonzultuje je i s EK. Pokud komise neuplatní žádné námitky a rovněž veřejná konzultace potvrdí názor ČTÚ, bude následovat konečné ustavení nového trhu a následně další analýzy. Ty ovšem podle tiskové mluvčí úřadu Jany Artěmenkové neskončí dříve než v září 2012.

"Pokud zahájená veřejná konzultace a následná notifikace s EK potvrdí názor ČTÚ, bude moci být nový relevantní trh mobilní originace ustaven do konce února 2012. Následné provedení a vydání vlastní analýzy tohoto trhu (včetně konzultace, jejího vypořádání a notifikace EK) by mohlo být dokončeno v září 2012," uvedla Artěmenková.

Tedy dávno poté, kdy proběhne aukce volných kmitočtů, o které se dlouhou dobu mluví ve spojitosti se zlepšením konkurenčního prostředí na českém trhu. (Ta by měla proběhnout do tří měsíců od nedávného schválení novely Zákona o elektronických komunikacích, více čtěte zde.) Výsledek aukce by tedy mohl mít kromě jiných skutečností nezanedbatelný vliv na to, zdali nakonec úřad přikročí k regulaci části trhu.